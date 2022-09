Un nouveau jeu Ty the Tasmanian Tiger est annoncé sur Nintendo Switch, Krome Studios a confirmé aujourd’hui que Ty the Tasmanian Tiger 4 : Bush Rescue Returns sortira sur la console de Nintendo. Une fenêtre de sortie n’a pas encore été déterminée.

Le jeu de plateforme en 2D à défilement latéral est déjà sorti sur PC en 2015, mais Krome Studios prévoit une édition améliorée pour la console hybride de Nintendo. Les fans peuvent s’attendre à des doublages complets en anglais, à deux fois plus de musique, à des cutscenes remasterisées, et plus encore.

Maintenant avec des voix off en anglais, sautez dans des quêtes difficiles de sauvetage dans le Bush. Lancez des boomerangs, glissez et mordez pour vous frayer un chemin à travers 40 niveaux d’aventures de plates-formes dans le cadre idyllique des Southern Rivers, en Australie. Une fois de plus, emmenez TY en balade avec votre Nintendo Switch dans de nouvelles aventures passionnantes tout en résolvant des énigmes surprenantes. Utilisez votre intelligence et vos boomerangs pour trouver des trésors cachés, aider les habitants colorés et découvrir les mystères du pays des profondeurs. Caractéristiques principales Incarnez TY et collectionnez plus de 20 skins, dont tous ses amis de Bush Rescue !

40 niveaux d’aventures dans l’Outback australien.

Plusieurs modes de jeu : Aventure, Time Attack, Turkey Chase et Danger Arena.

Des voix anglaises nouvellement enregistrées.

Des scènes cinématiques remasterisées qui donnent vie au prochain chapitre de l’histoire de TY.

Montage audio du réalisateur. De nouvelles reprises d’anciennes chansons, des cutscenes et de toutes nouvelles pistes.

Texte dans le jeu : English, Français, Deutsch, Español, Italiano et 日本語

Vainquez les ennemis en les gelant, en les zappant et plus encore avec 11 variétés de boomerangs au choix.