Le grand test de l’amitié : viendras tu aider ton ami d’enfance Gustave à porter le frigo et son canapé 8 places lors de son déménagement à venir ? AH ! Les vrais connaissent déjà la réponse : « Bien sûr, mais prévois de la boisson et quelques gourmandises ! ». C’est la moindre des choses…

Get Packed est une simulation de déménagement. Certes, il n’est pas le premier sur le marché, mais ce type de jeu reste malgré tout infiltré dans une niche qui lui permet de fait de garder une certaine unicité quel que soit la maigre concurrence actuelle, aussi bonne soit-elle. Développé et édité par Coatsink Software, Get Packed suit le parcours de déménageurs hyperactifs, dévoués, prêts à aider leur prochain, afin de vider le plus rapidement possible moult et moult demeures : toute une ville à déménager, rien que cela ! De là à dire qu’il n’y aura pas de casse… vous êtes bien gourmands au vu de l’urgence de la situation. Et puis, ça fera de la place dans le nouveau logement !

Les déménagements ? C’est le fun !

N’y allons pas par quatre chemins : ce jeu est une petite bulle d’humour dans laquelle nous avons aimé nous plonger. Le principe est fort simple : récupérer un maximum d’objets (avec un panel de possibilités très large… aussi bien les chaises de salon, que le lavabo ou encore le transpalette !), si possible les plus chers, avant de les déposer dans le camion afin de les envoyer fissa vers les nouveaux logements. Une consigne qui n’a rien de bien originale lorsqu’il est question de déménagement… effectivement, le fun (si si !) est ailleurs.

Avant de faire les foufous dans les cartons, le joueur est invité à sélectionner le personnage de son choix. A l’ouverture du soft, le choix est très limité… et il va sérieusement falloir se redresser les manches pour gagner d’autres petits déménageurs ou bien des personnalisations pour ces derniers (visez les étoiles les amis, visez les étoiles ! Nous y reviendrons…).

La prise en main est efficace : ZL pour saisir de la main gauche, ZR pour saisir de la main droite. Portez les plus grosses choses à deux mains, et surtout n’hésitez pas à les mettre en carton. Cela vous demandera un peu plus de temps, mais la protection des biens de valeur sera fortement appréciée… et source de revenus supplémentaires ! Le nerf de la guerre… votre objectif est en effet d’amasser un maximum de dollars. Pour y parvenir, le choix des objets est bien entendu déterminant (mais diantre, lâchez donc cet oreiller qui ne vaut que quelques piécettes insignifiantes !), mais aussi les commandes particulières des clients. C’est là que le jeu commence à nous amuser… il va falloir retrouver le (les) dit objet dans le fatras environnant. Les développeurs ont malgré tout eu la gentillesse de mettre en avant l’objet recherché, mais vous ne le trouverez tout de même pas à chaque fois ! D’autant plus que tout ceci manquerait singulièrement de piquant sans un petit chrono pour attiser votre excitation.

Chaque partie s’articule autour d’un chrono général (affiché en haut à droit de l’écran), mais aussi d’un laps de temps pour les requêtes des clients. Ainsi, ne traînez pas trop tout de même pour trouver le canapé vert pomme de belle maman… sinon, tant pis pour la prime ! Cet argent sera votre fil conducteur afin de gagner un maximum d’étoiles en fin de partie (les voilà les petites étoiles !). Une étoile minimum est nécessaire pour passer au niveau suivant. Gagnez trois étoiles pour fanfaronner sur vos capacités hors pair de déménageur…

Afin de compléter ce palmarès déjà très prenant (vous allez courir paaaaartout !!), le soft offre un axe de jeu plus humoristique encore en agrémentant chaque tableau d’objectifs bien particuliers. Les plus audacieux pourront donc tenter de faire quelques buts avec le ballon de foot qui traîne dans le jardin, ou encore attraper le chat pour le mettre dans le camion du déménagement avec le reste. Ces petites missions, rigolotes pour la plupart, rendent le parcours du déménageur toujours plus loufoque et nul doute que vous serez surpris par la multitude de possibilités. Oh, vous vous attendiez à aspirer du fantôme dans un jeu de déménagement ? Nous, non !

Néanmoins attention. Ça rigole, ça rigole… mais n’espérez pas faire les fifous sans en assumer les conséquences… si vous ne remportez pas d’étoile, vous serez simplement viré sans ménagement ! Aussi, les dangers de la route sont réels… tout comme la folie des acheteurs frénétiques du black Friday… et cet agent de sécurité pas très futé, il ne vous fera pas de cadeau non plus ! Malgré tout ce capharnaüm surprenant, les objets et la vaisselle devront être manipulés avec un minimum de minutie. Un minimum oui, puisque tout de même, vous allez y aller fort ! Sans parler qu’il est possible de jouer à plusieurs…

T’y vas toi au déménagement de Gustave ?

Inconcevable. Il était inconcevable d’imaginer un tel jeu sans un mode multijoueur (jusqu’à 4 joueurs). Soyez rassurés, ce dernier est bien présent et se déploie sous deux formes : soit vous faites équipe avec vos compatriotes de déménagement, soit vous avancez les contres les autres dans des pseudos arènes dédiées plus ou moins complexes. Dans les deux cas, il va falloir jouer des coudes pour arriver à ses fins.

Comme tout bon jeu de cette verve, bousculades et franche camaraderie seront de la partie. La collaboration (dans le mode adapté), peut-être plus ou moins perceptible, chacun est parfaitement libre de remplir le camion comme il le souhaite. Cet aspect rend le mode multi plus souple et avec des risques de prises de bec nettement moindres. Si tu n’es pas content que je ne m’occupe pas du canapé vert pomme (encore lui !), tu n’as qu’à le prendre toi même ! Soulignons tout de même que la jouabilité n’est pas incroyable lorsqu’il s’agit de se contenter d’un simple petit Joy-Con. Aussi, la visibilité devient de plus en plus délicate en multi y compris sur un grand écran.

Avec joie, nous découvrons la présence d’un « Party Games » directement inclus dans le soft, et cela sans condition requise. Get Packed se transforme alors totalement et devient un repère de mini-jeux accessibles allant du jeu de quilles à la chasse aux fantômes. Qui l’eut cru sur une simulation de déménagements… !

Néanmoins, le fun est tout aussi présent en solo, ne soyez donc pas trop tristou si personne ne souhaite venir au déménagement avec vous.

Attention ça casse !

Get Packed est doté de graphismes cartoon qui ne manquent pas d’humour. Le joueur sera amusé de constater à quel point son personnage est élastique et prêt à prendre tous les risques pour déménager les affaires. Par ailleurs, chaque niveau est doté de surprises : nous vous invitons lourdement à fouiner chaque recoin, à essayer encore et encore… certes vous allez perdre un peu de temps à faire n’importe quoi, mais vous atteindrez peut-être un des objectifs requis (récapitulés dans le menu pause).

L’intégralité du jeu est en français. L’histoire ne casse pas des briques (ni même la vaisselle de grand-mère) et ne sert que de trait d’union entre les différents tableaux. Le développement de la partie s’articule autour de quelques saynètes qui peuvent être estompées si le joueur le souhaite.

Quelques défauts restent malheureusement à souligner dans cet univers franchouillard. Le premier rencontré porte sur la gestion de la caméra : cette dernière est malheureusement fixe et ne permet donc pas de bien visualiser tous les objets. Par ailleurs, à plusieurs, la visibilité est encore moindre puisqu’il faudra se partager l’écran qui dézoome autant que nécessaire afin que chacun puisse suivre son déménageur.

Enfin, les temps de chargement sont un chouya long. Notre impatience était perceptible. Cette patience qui nous a manqué aussi lors du « rangement » (rangement ? Ahahah) dans le camion de déménagement. Il est particulièrement agaçant de se prendre les jambes dans les objets, ces derniers vont jusqu’à ressortir du véhicule. Et ça, ça c’est agaçant. Néanmoins, ce bémol complexifie assurément la tache… une seule étoile pour passer au niveau suivant, vous ne devriez pas rencontrer trop trop de difficultés !

Get Packed est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 12 euros environ.

Le connaissez-vous ?

Impossible de clôturer ce test sans vous parler du jeu « Moving Out », d’ores et déjà connu par la communauté de joueurs pour son humour bien qu’il soit à nouveau question de… déménagements ! Si vous ne le connaissez pas encore, nous vous le recommandons chaudement !

Conclusion 7 /10 Voilà bien un jeu qui risque de vous rabibocher avec les déménagements : fun et bien plus riche qu'il n'y paraît, Get Packed nous a surpris par sa fraîcheur et ses multiples surprises. La prise en main, bien qu'imparfaite, est bonne et permet à quiconque de se lancer dans la mêlée. Les nombreux objectifs annexes et les requêtes des clients ajoutent une touche supplémentaire d'humour, avec quelques défis complètement improbables dans ce type de jeu. Malgré quelques défauts notables, voilà bien quelques déménagements qui pourraient séduire le plus grand nombre... LES PLUS Des requêtes spécifiques, des défis, des surprises...

Prise en main correcte permettant aux joueurs non expérimentés de participer.

Aussi fun en solo qu'à plusieurs.

Quelques minis jeux supplémentaires pour parfaire les soirées entre amis.

Jeu en français.

Diantre, nous aimons déménager ! LES MOINS Caméra fixe, dégradant la bonne visibilité des lieux.

Manque de visibilité lors des déménagements en multi, même le canapé vert pomme (il nous plaît celui-ci !) nous semble bien petit !

Temps de chargement un peu long.

