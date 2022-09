Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Persona 5 Royal – 12.5GB

Alfred Hitchcock – Vertigo – 6.9GB

Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition – 5.9GB

Dragon Ball: The Breakers – 3.8GB

DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms – 3.3GB

Absolute Tactics: Daughters of Mercy – 1.5GB

Voodoo Detective – 1.5GB

Jack Move – 1.4GB

Life in Willowdale: Farm Adventures – 1.3GB

Family Man – 1.3GB

Mozart Requiem – 1.3GB

Gold Crusader – 1.1GB

SpiderHeck – 1.0GB

Moonscars – 631MB

Dead Invaders: Modern War 3D – 462MB

Dorfromantik – 388MB

Silent Sector – 276MB

Japanese Escape Games The Mansion of Tricks – 257MB

Kitten’s Head Football – 237MB

BIRFIA – 208MB

SAOMI – 197MB

Queen’s Garden – Sakura Season – 192MB

Reknum DX – 181MB

Paddles – 155MB

Plunder Panic – 145MB

Brutal Chase Turbo – 135MB

The Dark Prophecy – 77MB