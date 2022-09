Un nouveau teaser pour Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope a été diffusé lors de l’événement Ubisoft Forward, révélant que le personnage Rayman viendra rejoindre les Lapins Crétins et sera la vedette de la troisième expansion DLC du jeu. En tant que nouveau Héros jouable du prochain DLC, Rayman prêtera main-forte à Lapin Peach et Lapin Mario.

Outre cette annonce d’après lancement, une vidéo de gameplay, mettant en lumière l’aventure principale du jeu, nous a offert un premier coup d’œil à une nouvelle planète et à son boss, à découvrir ici :

Dans cette nouvelle vidéo de gameplay, Mario et ses amis combattent pour sauver la pétillante planète de Terra Flora des griffes d’une ennemie mystérieuse, Cursa. Pour ce faire, ils viennent à bout de méchants ennemis Lapins Crétins, et affrontent comme boss un Wiggler gigantesque, rendu furieux par l’influence maléfique de Cursa. Ce nouveau gameplay met aussi en évidence les incroyables possibilités que confèrent les Sparks en combat, prêtant aux Héros leurs pouvoirs élémentaires ainsi que de multiples capacités, combos, et actions dont les joueuses et joueurs peuvent tirer profit.

Le DLC comprenant Rayman sera disponible sous la forme d’un achat séparé ou dans le cadre du Season Pass, inclus dans l’Édition Gold. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope débarque le 20 octobre en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour encore plus de contenus Mario + The Lapins Crétins, consultez l’interview des développeurs et découvrez leur évolution menant de Kingdom Battle à Sparks of Hope.