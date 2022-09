Une petite news toute fraîche pour vous informer qu’une mise à jour de la Nintendo 3DS est disponible.

Oui, la console n’est pas morte pour le moment. Cette dernière fera passer le firmware de la machine en version 1.16.0-49U. Aucune information précise sur ce nouveau firmware, on sait juste pour le moment que cette MAJ améliore la stabilité de la console et l’expérience de l’utilisateur. Il y a de fortes chances qu’elle bouche certaines failles de sécurité et lutte contre le piratage.

De toute façon, avec la Nintendo Switch, il ne faudra plus s’attendre à de grosses mises à jour pour la console. Étant donné que la Wii U et la 3DS ont toutes deux reçu des mises à jour, on pense que ce qui est fait ici est lié à la fermeture prochaine des eShops pour les deux appareils. Les achats et l’échange de codes prendront fin en mars 2023, mais les logiciels achetés précédemment pourront toujours être téléchargés après cette date. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de la Wii U et de la 3DS ne peuvent pas utiliser les cartes eShop pour ajouter des fonds. Mais les utilisateurs qui lient leur porte-monnaie Nintendo Network ID (utilisé avec la Wii U et la famille de consoles 3DS) à leur porte-monnaie Nintendo Account peuvent utiliser le solde partagé pour acheter du contenu sur n’importe laquelle de ces consoles jusqu’à fin mars 2023.

Ceux qui souhaitent obtenir la mise à jour 1.16.0-49U peuvent le faire très facilement. Il suffit de se rendre dans les paramètres du système à partir du menu d’accueil, de sélectionner « Autres paramètres », puis de faire défiler vers la droite et de choisir « Mise à jour du système ». Une fois installée, vous devriez voir le dernier numéro de version lorsque vous visitez les paramètres système en regardant en bas à droite de l’écran supérieur.