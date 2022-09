13 septembre 2022 – À l’occasion d’une nouvelle présentation Nintendo Direct, Nintendo a annoncé l’arrivée de nombreux titres à venir cette année ainsi qu’en 2023 sur Nintendo Switch. Le nom officiel et la date de sortie de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ont entre autres été révélés via une bande-annonce empreinte de mystère montrant de nouvelles images de gameplay au-dessus des nuages. La nouvelle aventure de Link s’apprête à débuter le 12 mai 2023 dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui sortira en exclusivité sur Nintendo Switch.

Parmi les autres annonces de ce Nintendo Direct figurent Pikmin 4, le nouvel opus de l’adorable série de jeux stratégiques Pikmin, qui sortira en 2023 ; OCTOPATH TRAVELER II par SQUARE ENIX, la suite du RPG HD-2D acclamé, qui sortira le 24 février 2023 ; Fire Emblem Engage, le nouvel opus de la série Fire Emblem, qui sortira le 20 janvier 2023 ; It Takes Two, l’aventure coop primée signée Hazelight Studios, qui sortira le 4 novembre 2022 ; Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, une aventure de Kirby originellement sortie sur Wii qui fait son retour sur Nintendo Switch le 24 février 2023 ; et Master Detective Archives: RAIN CODE, un jeu d’enquête dark fantasy par les créateurs de Danganronpa, qui sortira au printemps 2023 sur Nintendo Switch.

La liste des classiques qui font leur retour sur Nintendo Switch ne s’arrête pas là, avec l’arrivée d’une version remastérisée de Tales of Symphonia, l’action-RPG signé BANDAI NAMCO Entertainment ; celle des versions cloud de quatre titres récents de la série Resident Evil signée CAPCOM ; ainsi que celle de nouveaux titres dans le catalogue Nintendo 64 inclus dans l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, dont des titres des séries Mario Party et Pokémon Stadium ainsi que Pilotwings 64, Excitebike 64,1080° Snowboarding ou encore le classique Nintendo 64 qui a animé de nombreuses soirées… GoldenEye 007.

Pour visionner le Nintendo Direct dans son intégralité, rendez-vous sur le site Nintendo Direct. Parmi les temps forts de la présentation figurent :

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : dans ce nouvel opus de la série The Legend of Zelda, l’action se déroulera non seulement sur les vastes terres d’Hyrule mais aussi dans les cieux qui les surplombent. Préparez-vous à suivre Link dans de nouvelles grandes aventures dans la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui sortira le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.

Pikmin 4 : le premier aperçu du prochain titre de la série Pikmin a montré un parc paisible ainsi qu’un bulborbe en pleine sieste… mais les Pikmin semblaient manquer à l’appel ! Où ont-ils bien pu passer ? Davantage de détails sur ce nouveau jeu sur Nintendo Switch seront révélés avant sa sortie en 2023.

Fire Emblem Engage : quatre royaumes se sont jadis alliés aux Emblèmes, des héros venus d’autres mondes, pour vaincre et emprisonner le terrible Dragon déchu. Mille ans plus tard, le sceau s’est affaibli et le Dragon déchu est en passe de renaître. En tant que Dragon divin, vous devrez utiliser votre sens de la stratégie pour accomplir votre destinée et récupérer les anneaux liés aux différents Emblèmes pour rétablir la paix sur le continent d’Elyos. Invoquez et combattez aux côtés de héros légendaires de jeux Fire Emblem passés, dont Marth et Celica, et faites appel à leurs pouvoirs dans ce nouveau récit. Le système de combat stratégique au tour par tour emblématique de la série Fire Emblem fait aussi son retour, et le titre voit l’arrivée d’un nouveau casting d’unités à personnaliser ainsi que de la possibilité de fusionner avec les Emblèmes pour accéder à de nouvelles options stratégiques. Fire Emblem Engage sortira le 20 janvier 2023 et une édition divine du jeu incluant le jeu, un boîtier SteelBook® , des cartes illustrées, un poster au format A1 ainsi qu’un recueil d’illustrations à couverture souple nommé « L’art de Fire Emblem Engage » sera elle aussi disponible à cette même date.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe : un classique de la Wii mettant en scène la célèbre petite boule rose fait son retour dans une nouvelle version. Un beau jour, un étrange vaisseau spatial atterrit en catastrophe sur la planète Pop et Kirby et ses amis partent à l’aventure pour aider le mystérieux Magolor à retourner sur sa planète. En aspirant ses ennemis, Kirby peut gagner toutes sortes de pouvoirs, dont le tout nouveau pouvoir Méca. Quatre joueurs maximum peuvent jouer ensemble en multijoueur local*1 et chacun peut incarner Kirby en jouant avec ses pouvoirs préférés. De nombreux mini-jeux seront aussi au menu, avec le retour de mini-jeux comme Kirby Samouraï et l’arrivée de la nouvelle « Chasse au tome de Magolor ». Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sortira le 24 février 2023 sur Nintendo Switch et sera dès aujourd’hui disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Prochains ajouts du catalogue Nintendo 64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel : l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel*² permet de jouer à une sélection de jeux Nintendo 64 ainsi que de profiter de bien d’autres avantages, comme l’accès aux contenus additionnels d’une sélection de jeux Nintendo Switch ainsi qu’à des catalogues de classiques SEGA Mega Drive, NES et Super NES. Le catalogue de classiques Nintendo 64 va continuer de s’agrandir avec l’arrivée en 2022 de Pilotwings 64, Mario Party et Mario Party 2, puis celles de Mario Party 3, Pokémon Stadium*³, Pokémon Stadium 2*³, 1080° Snowboarding et Excitebike 64 en 2023. De plus, les joueurs retrouveront le classique du jeu de tir à la première personne GoldenEye 007 avec pour la toute première fois un mode multijoueur en ligne – disponible prochainement dans le Nintendo 64 – Nintendo Switch Online. Plus d’informations sur leurs dates de sortie respectives seront communiquées prochainement.

Un nouveau festival se prépare dans Splatoon 3 : le premier festival*4 d’après lancement de Splatoon 3 a été confirmé et son thème sera « Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ? Des outils, de la nourriture ou des jeux ? ». Les festivités auront lieu du samedi 24 septembre à 02:00 au lundi 26 septembre à 02:00. D’autres mises à jour gratuites de Splatoon 3 sont prévues et plus d’informations à ce sujet seront communiquées ultérieurement.

Vague 3 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe : des circuits supplémentaires vont faire leur arrivée cet hiver dans Mario kart 8 Deluxe avec la vague 3 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe*5. Cette troisième vague inclura huit circuits supplémentaires dont Mont festif, tiré de Mario Kart Tour et Jardin Peach, tiré de Mario Kart DS. Le Pass circuits additionnels est disponible à l’achat sur le Nintendo eShop, et il est aussi possible d’accéder à son contenu sans coût supplémentaire via un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Bayonetta 3 : la sorcière de l’Umbra Bayonetta doit aujourd’hui combattre pour protéger le monde face à la menace des homonculus, des armes biologiques créées par les humains. Au fil de la série Bayonetta, elle a débuté en se battant pour elle-même, avant de se battre pour les autres et aujourd’hui se battre pour le monde, mais elle pourra fort heureusement aussi compter sur l’aide d’alliés de longue date tels que le journaliste Luka ou encore Jeanne, une autre sorcière de l’Umbra. Une nouvelle alliée, l’apprentie sorcière Viola, fera également son entrée. Bayonetta 3, une aventure à l’action décoiffante se déroulant à travers le globe, fera son arrivée le 28 octobre sur Nintendo Switch. Une nouvelle bande-annonce dédiée au gameplay du jeu est dès maintenant disponible sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo France.

Volume 2 du pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 : poursuivez l’aventure sur Aionios avec le deuxième volume du pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3*6. Faites la connaissance d’Ino, une nouvelle héroïne mécanique et menez sa quête à bien pour qu’elle rejoigne votre groupe afin d’accéder à une nouvelle classe et à de nouvelles possibilités de gameplay. Les défis de l’arène, qui demanderont de se mettre à l’épreuve face à des vagues consécutives d’ennemis redoutables afin d’obtenir de puissants accessoires et des tenues spéciales feront eux aussi leur arrivée dans ce nouveau volume disponible le 14 octobre. Le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3, qui inclut un total de quatre volumes dont les sorties s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année 2023, est d’ores et déjà disponible à l’achat sur le Nintendo eShop.

Mise à jour gratuite de Mario Strikers: Battle League Football – Vague 2 : une nouvelle mise à jour gratuite*7 de Mario Strikers: Battle League Football va faire son arrivée ce mois-ci et voit l’entrée de Pauline en tant que joueuse aux mouvements rapides et aux tacles puissants, et celle de Diddy Kong en tant que milieu de terrain doté d’un haut niveau technique et aux passes de grande précision. Cette mise à jour ajoutera aussi de nouveaux contenus dont des équipements, un stage supplémentaire, des classements individuels basés sur les points, des options de personnalisation pour les supporters dans les gradins et des options d’effets sur les stades. Enfilez vos crampons et affrontez le reste du monde avec ces nouveaux ajouts.

Arrivée du golf dans Nintendo Switch Sports : le golf fera son arrivée dans la prochaine mise à jour gratuite*7 de Nintendo Switch Sports, avec un total de 21 trous de la série Wii Sports sur lesquels il sera possible de jouer entre amis en multijoueur local*1 ou en ligne à huit joueurs maximum dans le nouveau mode Golf éliminatoire*4, où les participants ayant terminé avec le plus de coups sont progressivement éliminés. Cette nouvelle mise à jour du jeu fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.

Just Dance 2023 Edition : bienvenue dans une nouvelle ère de la danse avec l’arrivée de modes inédits, de la personnalisation, de monde immersifs en 3D et l’ajout de nouvelles chansons tout au long de l’année*8. BTS, le boys band coréen aux multiples records fait aussi son arrivée dans Just Dance avec le titre « Dynamite », et de nombreuses nouvelles autres chansons allant des derniers hits aux classiques intemporels feront aussi leur arrivée. Jusqu’à six personnes pourront jouer ensemble en local*1 et quant au multijoueur en ligne*4, il permettra de jouer avec des personnes sur d’autres plateformes ainsi que de créer des groupes privés. Une nouvelle ère de la danse va débuter avec l’arrivée de Just Dance 2023 Edition le 22 novembre sur Nintendo Switch.

OCTOPATH TRAVELER II : un nouvel opus de la série OCTOPATH TRAVELER arrive ! OCTOPATH TRAVELER II porte les graphismes HD-2D (mêlant un style rétro pixelisé et la 3D) vers de nouveaux sommets. Dans le monde de Solistia, huit nouveaux voyageurs entament leur périple au cœur d’une époque mouvementée. Où leurs pas les mèneront-ils ? Que feront-ils ? De quelles histoires seront-ils les héros ? Une nouvelle aventure débute avec l’arrivée d’OCTOPATH TRAVELER II le 24 février 2023 sur Nintendo Switch.

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE : célébrez les 35 ans de la série FINAL FANTASY avec le nouveau jeu Theatrhythm ! Ce jeu d’action rythmique réunit 385 morceaux de musique dont les iconiques « One-Winged Angel », « Torn From the Heavens » ou encore « SUTEKI DA NE » et verra l’ajout de nouveau contenu après son lancement. Il sera aussi possible de jouer à deux en coop locale en mode Style duo*1 ou de jouer à quatre maximum en ligne dans le mode Combat Multi en ligne*4. THEATRHYTHM FINAL BAR LINE débutera sa symphonie le 16 février 2023 sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Après le lancement du jeu, 90 morceaux de musique additionnels payants*9 tirés des séries Saga, NieR, d’OCTOPATH TRAVELER ou encore de LIVE A LIVE feront également leur arrivée. De plus, des éditions incluant un pass saisonnier ainsi que 27 musiques supplémentaires, dont « Melodies of Life ~Final Fantasy » de FINAL FANTASY IX, seront aussi disponibles*10.

It Takes Two : faites équipe avec un ou une partenaire et unissez vos forces dans ce jeu de plateformes/aventure exclusivement créé pour la coopération et acclamé par la critique. Aventurez-vous dans des mondes fantastiques où des défis vous attendent à chaque tournant aussi bien sur une seule console que sur deux consoles en multijoueur sans fil local*1 ou en ligne*4 avec le Pass ami gratuit*11. It Takes Two sortira le 4 novembre sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

HARVESTELLA : Tandis que vous vous occupez tranquillement de votre ferme au village de Lèthe, Quietus, la saison de la mort, revient sans cesse et menace de tout détruire. Arpentez le monde et trouvez le moyen de mettre fin à la calamité dans ce titre mêlant RPG et simulation de vie. Une démo du jeu permettant de suivre les premiers jours de l’aventure fera son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop, et vous pourrez transférer vos données de sauvegarde vers le jeu complet. HARVESTELLA sortira le 4 novembre sur Nintendo Switch.

Resident Evil Village Cloud : reposez-vous tant que vous le pouvez, car elle n’aura de cesse de vous traquer. La version cloud du dernier épisode en date de la série Resident Evil arrive sur Nintendo Switch ! Ethan Winters doit faire face aux horreurs qui hantent un village ainsi qu’à un terrifiant quatuor de nobles pour sauver sa fille kidnappée. Resident Evil Village Cloud*12 sortira le 28 octobre sur Nintendo Switch, et une démo, depuis laquelle il sera possible de précommander le jeu complet, sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop**. Le DLC Extension Winters*13, qui inclut un mode de vue à la troisième personne et un nouveau scénario entre autres contenus sera quant à lui disponible le 2 décembre. De plus, Resident Evil 7 Biohazard Cloud, Resident Evil 2 Cloud et Resident Evil 3 Cloud*12, les versions cloud de trois autres épisodes récents de la série Resident Evil, vont aussi faire leur arrivée dans le courant de l’année sur Nintendo Switch.

Sifu : terrassez vos ennemis pour venger votre famille dans ce beat’em up mâtiné de kung-fu. Frappez, faites chuter et parez les coups de vos adversaires pour briser leur posture et prendre l’avantage. Si vous tombez au combat, vous deviendrez plus vieux et moins résistant, mais vous apprendrez de nouvelles techniques pour mener votre mission à bien. Une seule vie sera-t-elle suffisante pour obtenir vengeance ? Sifu viendra jouer des poings le 8 novembre sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Master Detective Archives: RAIN CODE : enquêtez sur des crimes et plongez dans un monde surnaturel aux côtés d’un détective amnésique et de l’esprit qui le hante dans ce jeu d’action et d’enquête dark fantasy par les créateurs de Danganronpa. Enquêtez sur des affaires non résolues en incarnant Yuma, stagiaire de l’agence de détectives. Inspectez méticuleusement chaque scène de crime pour rassembler des preuves et des indices. Une fois fin prêt, Shinigami vous transportera dans un monde reliant la scène de crime à la vérité : le Labyrinthe des mystères. Des Spectres des mystères tenteront de vous empêcher de progresser dans chaque affaire. Esquivez leurs mensonges et frappez leurs contradictions. Révélez les secrets de Master Detective Archives: RAIN CODE, qui sortira au printemps prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : une aventure cosmique aux proportions galactiques en compagnie de Mario et des Lapins Crétins est sur le point de débuter. Explorez librement des planètes colorées, découvrez des secrets et sauvez les Sparks ainsi que la galaxie au cours d’intenses batailles tactiques. Explorez librement toutes sortes de planètes regorgeant de secrets. Recrutez jusqu’à 30 Sparks possédant chacun des pouvoirs et des capacités uniques. Ces êtres malicieux pourraient être la clé de la victoire ! Mario et les Lapins Crétins arriveront-ils à stopper les ténèbres ? Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira le 20 octobre sur Nintendo Switch et peut-être précommandé depuis le Nintendo eShop. Une Édition Gold du jeu, elle aussi disponible en précommande, inclut le jeu, des skins d’armes ainsi qu’un passe saisonnier incluant tous les DLC à venir ajoutant de nouvelles aventures ainsi que de nouvelles quêtes et batailles.

VARIOUS DAYLIFE : débutez une nouvelle vie sur le continent fraîchement découvert d’Antoécie dans ce jeu de rôles immersif combinant des mécaniques familières d’aventures RPG à la structure de RPG de simulation avec des jobs à faire progresser, de l’exploration stratégique et un système de combat innovant. Accomplissez plus de 100 types d’activités quotidiennes pour développer votre personnage, approfondir vos relations avec les locaux, et accédez par la même occasion à différentes classes et techniques. Une grande aventure vers l’inconnu vous attend dans VARIOUS DAYLIFE, qui arrivera dans la journée sur Nintendo Switch.

Rune Factory 3 Special : restaurez la paix entre les humains et les monstres avec le retour de Rune Factory 3 sur Nintendo Switch. Faites une pause entre deux quêtes pour papoter avec les locaux, cultivez la terre et occupez-vous des monstres entre autres activités relaxantes. Vous pouvez aussi vous transformer en monstre et vos compétences au combat ainsi que les conversations que vous aurez changeront selon votre forme. Vos choix entraîneront aussi certains événements. Un nouveau mode fait son arrivée pour vous permettre de mieux apprécier le temps passé avec votre épouse en jeu. Rune Factory 3 Special arrivera en 2023 sur Nintendo Switch. De plus, une nouvelle série Rune Factory va faire son arrivée. Davantage d’informations seront communiquées ultérieurement.

Fae Farm: évadez-vous dans le conte de fées de vos rêves dans Fae Farm, un RPG de simulation de ferme jouable de 1 à 4 joueurs*1 *4. Avec jusqu’à trois amis, construisez votre ferme commune, décorez-la, cultivez la terre et utilisez des sorts pour explorer l’île enchantée d’Azoria. Tissez de nouveaux liens avec les résidents, découvrez la magie féérique et explorez des royaumes mystérieux. Et au fil des changements de saison, mettez en pratique ce que vous avez appris et découvert ensemble pour restaurer le monde qui vous entoure. Une vie de magie vous attend dans Fae Farm, qui sortira au printemps 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Ib : ce jeu d’exploration et d’aventure en 2D met en scène une jeune fille qui parcourt une exposition dans une galerie d’art et se retrouve happée par une œuvre particulière. Chaque décision prise affectera son destin, avec sept fins à débloquer en fonction des actions et des choix réalisés. Arrivera-t-elle à retourner saine et sauve dans le monde réel ? Découvrez les mystères d’Ib lorsque le jeu fera son arrivée au printemps 2023 sur Nintendo Switch.

TUNIC : bravez l’inconnu dans ce jeu d’action-aventure en vue isométrique dans lequel un petit renard va vivre de grandes aventures. Échoué dans un monde en proie au chaos et avec un manuel comme seule aide, il devra arpenter des régions interconnectées pour retrouver les pages débordant d’indices et d’illustrations originales colorées qui lui manquent. Quels secrets enfouis allez-vous trouver sur cette île ? TUNIC sortira le 27 septembre sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION : découvrez les événements qui ont précédé FINAL FANTASY VII dans cet intense action-RPG. Zack Fair est un jeune et ambitieux membre du SOLDAT rêvant de devenir un héros. Aux côtés de Séphiroth et de Cloud, il mène l’enquête sur d’étranges disparitions au sein de son unité d’élite. Ce remaster inclut des graphismes HD affinés, un système de combat modernisé ainsi que de nouveaux arrangements musicaux. CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION sortira le 13 décembre sur Nintendo Switch.

Radiant Silvergun : le classique du shoot’em up arcade arrive sur Nintendo Switch. Utilisez différents types d’armes pour abattre des vagues d’ennemis. Éliminez plusieurs ennemis de la même couleur à la suite pour obtenir un bonus d’enchaînement et abattez des ennemis de différentes couleurs pour obtenir un bonus secret. Radiant Silvergun fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch.

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life : près de 20 ans plus tard, une simulation agricole populaire fait son retour. Dans la Vallée oubliée, vous allez devoir restaurer et gérer une ferme en travaillant ses champs, en prenant soin des animaux et en aidant la région à prospérer. Créez des liens avec les habitants du village et vous pourriez peut-être rencontrer l’âme sœur et fonder une famille. Dans cet opus, les personnages grandissent et vieillissent au fil du temps. La voie que choisira votre enfant dépendra de l’influence que vous aurez sur lui. Une merveilleuse vie champêtre vous attend dans la Vallée oubliée avec l’arrivée de STORY OF SEASONS: A Wonderful Life l’été prochain sur Nintendo Switch.

Tales of Symphonia Remastered : une version remastérisée de Tales of Symphonia arrive sur Nintendo Switch avec des graphismes affinés et un gameplay amélioré. Le monde de Sylvarant est sous le contrôle des sinistres Désians. Pour les stopper, l’Élue doit gravir la Tour du salut. Llyod va entreprendre un voyage avec Colette, l’Élue de cette génération et également son amie d‘enfance dans cet action-RPG populaire. Le destin de deux mondes interconnectés est en jeu. Jouez avec jusqu’à trois amis en coop locale*1 pour affronter de puissants adversaires dans des combats en temps réel. Combinez des centaines d’attaques spéciales et de sorts. Tales of Symphonia Remastered sortira début 2023 sur Nintendo Switch.

PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire : après avoir mystérieusement disparu alors qu’elle était qu’une enfant, Ruka Minazuki, aujourd’hui adolescente, explore un hôpital abandonné à la recherche de ses souvenirs perdus. Dans ce jeu de survie, vous devrez utiliser la Camera Obscura pour repousser les esprits maléfiques et retrouver vos souvenirs enfouis. PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire fera son arrivée hors du Japon début 2023 sur Nintendo Switch.

Fitness Boxing: Fist of the North Star : boxez avec des personnages connus du manga et de la série d’animation Fist of the North Star ! Des personnages tels que Kenshiro seront vos instructeurs dans le mode Exercice pour vous guider à travers diverses séquences. Éliminez un maximum d’ennemis à la seule force de vos poings dans le nouveau mode Combat et affrontez des rivaux dans les combats de boss. Fitness Boxing: Fist of the North Star sortira en mars 2023 sur Nintendo Switch.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key : Ryza et ses amis font voile vers un mystérieux archipel apparu non loin de leurs côtes. De vastes paysages forment la toile de fond de cette nouvelle aventure. Explorez librement ce vaste monde et tracez votre voie dans ce RPG coloré. 11 héros de tous horizons pourront rejoindre votre groupe. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sortira le 24 février 2023 sur Nintendo Switch.

Bob l’éponge: The Cosmic Shake : cette fois, les ennuis commencent quand Bob l’éponge et Patrick font un vœu qui défait le tissu même de la réalité. Dans ce jeu de plateformes/aventures en 3D, vous visiterez sept mondes imaginaires tels que la jungle préhistorique ou la prairie des méduses de l’ouest sauvage. Utilisez toutes sortes de techniques déjantées, enfilez plus de 30 costumes F.U.N.tastiques et rencontrez vos habitants de Bikini Bottom préférés avec les voix des acteurs de la série TV d’origine ! Bob l’éponge: The Cosmic Shake viendra se mouiller l’an prochain sur Nintendo Switch.

OddBallers : jetez tout ce qui vous tombe sous la main sur vos adversaires dans ce party-game hilarant. Préparez-vous pour des mini-jeux aussi absurdes que déjantés prenant place dans des arènes qui ont leurs propres règles. Personnalisez votre avatar avec des centaines d’accessoires. Jusqu’à 6 joueurs peuvent s’affronter en multijoueur local*1 ou en ligne*4. Autant dire que ça va fuser dans tous les sens ! OddBallers arrivera en début d’année prochaine sur Nintendo Switch.

Factorio : suite à une panne, votre vaisseau fait un atterrissage en catastrophe sur une étrange planète. Votre but est d’en construire un nouveau à partir de rien dans ce jeu de simulation de gestion. Parcourez la planète à la recherche de ressources et construisez des machines pour raffiner les matériaux bruts. Petit à petit, vous construirez plusieurs lignes de production, mais attention aux attaques des créatures sauvages qu’il vous faudra également repousser ! Coopérez avec d’autres joueurs ou avec vos amis en multijoueur multiplateformes pour vous répartir les tâches. Factorio sortira le 28 octobre sur Nintendo Switch.

Endless Dungeon : recrutez une équipe de héros en perdition et taillez-vous un chemin à travers une station spatiale abandonnée dans ce roguelite dans l’univers d’ENDLESS où il vous faudra repousser des vagues incessantes de monstres tout en progressant dans des niveaux générés de manière procédurale. Accomplissez des quêtes pour débloquer des héros, des armes et de nouvelles zones de la station. Jusqu’à trois joueurs peuvent coopérer en ligne*4 pour tenter d’échapper à leur destin. ENDLESS Dungeon sortira en 2023 sur Nintendo Switch.

FRONT MISSION 1st: Remake / FRONT MISSION 2: Remake : dans FRONT MISSION 1st: Remake, vous piloterez des machines de combat, les Wanzers, dans des batailles tactiques au tour par tour. En progressant, vous débloquerez des compétences qui vous aideront à prendre l’avantage. Poursuivez le combat dans sa suite, FRONT MISSION 2: Remake, inédite en dehors du Japon. Découvrez de nouvelles fonctionnalités dont de nouveaux effets de terrain, de nouveaux attributs d’armes et d’armures et plus de 80 compétences supplémentaires. Vous pourrez aussi vous mettre à l’épreuve au Colisée et utiliser le système Network pour obtenir des renseignements sur les événements en cours.. FRONT MISSION 1st: Remake sortira en novembre sur Nintendo Switch et FRONT MISSION 2: Remake fera son arrivée l’an prochain. De plus, un remake de FRONT MISSION 3 est également en développement. Plus d’informations seront communiquées ultérieurement.

Ce Nintendo Direct a aussi montré des images de futurs jeux à venir sur Nintendo Switch, dont Disney Speedstorm*14, le jeu ultime de courses et de combats de héros des univers Disney et Pixar qui sortira cet hiver; LEGO Bricktales, un nouveau jeu d’aventure et de construction se déroulant à travers différents dioramas qui fera son arrivée cet automne ; Life is Strange Arcadia Bay Collection, qui sortira le 27 septembre et inclut les jeux primés Life is Strange Remastered et Life is Strange: Before the Storm Remastered; Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered, une époustouflante édition remastérisée du RPG classique qui sortira le 1er décembre et pourra être précommandé dès aujourd’hui ; ainsi que la saison 2*14 de Fall Guys incluant de nouveaux contenus et récompenses esthétiques, qui débutera le 15 septembre.

*1 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*² Un abonnement au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaire pour accéder au catalogue de jeux de Nintendo 64 – Nintendo Switch Online. Certains services ne sont pas accessibles dans tous les pays. Des conditions générales s’appliquent. Pour plus d’informations, consultez le site : nintendo.fr/switchonline

*3 Il est impossible de transférer des Pokémon vers ces jeux.

*4 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant. En savoir plus sur l’abonnement payant.

*5 Remarques : les vagues de contenu ne peuvent pas être achetées individuellement. Vous devez posséder Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch pour accéder au contenu de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels.

*6 Vous devez posséder Xenoblade Chronicles 3 (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable.

*7 Une mise à jour gratuite du logiciel est requise. Une connexion Internet haut débit est nécessaire. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont nécessaires.

*8 Les contenus additionnels seront disponibles sur la base d’une rotation temporaire pendant les 12 mois suivants la sortie du jeu ; téléchargement requis.

*9 Vous devez posséder THEATRHYTHM FINAL BAR LINE (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable.

*10 Les musiques spéciales ne sont pas disponibles à l’achat séparément

*11 Le Pass Ami nécessite l’installation de l’essai gratuit du Pass Ami ainsi qu’un compte utilisateur sur la plateforme concernée. Pour jouer en ligne, les deux joueurs doivent jouer sur la même plateforme et l’un des joueurs doit posséder le jeu complet.

*12 Ces jeux fonctionnent grâce au streaming via le cloud et une connexion Internet permanente est nécessaire pour jouer. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays.

*13 Vous devez posséder Resident Evil Village Cloud (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable..

*14 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Ce jeu est téléchargeable gratuitement et propose des achats optionnels intégrés.