En août dernier, nous avons eu un indice que le titre Risen de 2009 arriverait sur Nintendo Switch, grâce à un listing de l’organisme allemand d’autorégulation des logiciels de divertissement (USK). Ce listing désignait THQ Nordic comme éditeur, et plus d’un mois plus tard, THQ Nordic a finalement confirmé la nouvelle. Risen se dirige en effet vers une sortie sur la console hybride et à ce jour, le jeu a passé le lotcheck.

Risen se déroule dans un monde fantastique grinçant, brut et atmosphérique dans lequel chaque action a une conséquence. Dans le monde épique de Risen, rempli de tremblements de terre mystérieux, de monstres redoutables et de trésors inimaginables, forgez votre chemin à l’épée, apprenez l’art du combat au bâton ou devenez un puissant mage. Bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie pour Risen, le fait que le jeu ait passé le lotcheck devrait indiquer qu’il sortira très bientôt.

L’île de Faranga a besoin d’un héros. C’est vous ! Plongez dans un monde fantastique où toutes les actions ont des conséquences. Dans le monde de Risen partez à la recherche de fabuleux trésors et combattez des monstres. Apprenez à devenir un mage et à manier l’épée. Nombreuses quêtes et créatures à combattre.

The fire of the Holy Flame is burning. pic.twitter.com/3CAJxDos60 — THQ Nordic (@THQNordic) September 12, 2022

Clickteam publiera le titre d’action-aventure Endless Memories de Homunculus Games sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 7 octobre 2022 pour 19,99 €. Endless Memories a fait ses débuts sur PC en 2020. Les fans ont aidé à financer le jeu sur Kickstarter à la fin de 2019.

Rejoignez Rem dans son voyage à travers le monde des rêves, à l’intérieur du Laboratoire des rêves. Frayez-vous un chemin à travers un monde interconnecté où tous les esprits sont connectés. Maîtrisez de nombreux types d’armes et de sorts magiques, résolvez les mystères des rêveurs et essayez de vous échapper du Laboratoire des rêves.

Un vaste monde de rêve non linéaire fabriqué à la main à explorer et à se perdre, dans l’esprit des Rêveurs.

Maîtrisez un combat rapide et stratégique, dans lequel chaque décision sera cruciale pour atteindre votre objectif.

Découvrez de nouvelles capacités pour vous aider au combat et pour explorer encore plus le monde des rêves.

Des tonnes d’armes et de sorts avec une grande variété de modificateurs et de runes magiques, pour trouver votre style de jeu unique.

Affrontez des centaines de monstres féroces et vainquez d’anciens maîtres des rêves dans votre quête à travers le monde des rêves.