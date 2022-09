LOS ANGELES, CA – 25 août 2022 – Akupara Games et les développeurs de Curious Fate sont heureux d’annoncer que Absolute Tactics: Daughters of Mercy est enfin disponible sur PC et Nintendo Switch. Absolute Tactics est un RPG d’aventure tactique au tour par tour, avec des énigmes, des quêtes et des combats stratégiques. Faites appel aux capacités et aux attaques uniques de vos héros et personnalisez votre style de jeu pour vaincre une multitude d’ennemis et de monstres géants.

« Je voulais vraiment qu’Absolute Tactics soit une aventure ludique et plaisante, même si l’histoire du jeu est assez sombre. Bien que le jeu ne soit pas particulièrement drôle, le fait de travailler sur les jeux Borderlands au cours des 15 dernières années m’a appris que les jeux ne doivent pas se prendre trop au sérieux. »

Le créateur Jason Shields est tombé sans le vouloir dans le développement de jeux vidéo AAA. Il a en effet envoyé son premier jeu indépendant à divers développeurs et éditeurs, en quête de soutien pour le terminer. Gearbox Software ont été tellement impressionné par sa soumission qu’ils ont fini par offrir un emploi à Jason. Quinze ans plus tard, alors qu’il travaille toujours chez Gearbox Software, Jason exprime son côté indé son groupe The Capsules, poursuivant le voyage entrepris il y a toutes ces années avec le jeu Absolute Tactics.

Absolute Tactics : Daughters of Mercy est disponible au prix de 20.99€ avec une remise de 10 % pour le lancement.

Caractéristiques du jeu :

Un contenu riche – Des dizaines de cartes narratives ainsi que des cartes optionnelles, plus du contenu après la fin du jeu et un mode “horde” !

– Des dizaines de cartes narratives ainsi que des cartes optionnelles, plus du contenu après la fin du jeu et un mode “horde” ! Des défis à relever – Trois niveaux de difficulté, plus un mode hardcore supplémentaire débloqué après avoir terminé le jeu.

– Trois niveaux de difficulté, plus un mode hardcore supplémentaire débloqué après avoir terminé le jeu. Un gameplay innovant – Un SRPG pas comme les autres avec un gameplay varié, qui inclut des champs de bataille à grande échelle (avec plusieurs dizaines d’unités présentes sur le champ de bataille simultanément), une dimension verticale, des énigmes et des pièges !

– Un SRPG pas comme les autres avec un gameplay varié, qui inclut des champs de bataille à grande échelle (avec plusieurs dizaines d’unités présentes sur le champ de bataille simultanément), une dimension verticale, des énigmes et des pièges ! Une personnalisation poussée – Un gameplay fondé sur les classes qui reste accessible aux débutants, tout en proposant des options de personnalisation poussées pour les fans de jeux tactiques qui aiment tout maîtriser. Il y a 21 classes, et les personnages peuvent en avoir deux, ce qui offre des possibilités quasi infinies.

– Un gameplay fondé sur les classes qui reste accessible aux débutants, tout en proposant des options de personnalisation poussées pour les fans de jeux tactiques qui aiment tout maîtriser. Il y a 21 classes, et les personnages peuvent en avoir deux, ce qui offre des possibilités quasi infinies. Un personnage à faire évoluer – Débloquez des améliorations, récupérez des objets, accomplissez des quêtes et rencontrez des personnages hauts en couleur au cours d’une aventure qui vous mènera vers la gloire.