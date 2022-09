Le Tokyo Game Show 2022 a été un événement électrique pour les joueurs et les fans de Capcom du monde entier, avec des révélations sur de nombreux titres parmi les plus attendus du célèbre éditeur de jeux vidéo, notamment Street Fighter™ 6, Resident Evil™ Village, Monster Hunter™ Rise : Sunbreak, Exoprimal™ et Mega Man™ Battle Network Legacy Collection.

Street Fighter 6 dévoile la voie du guerrier

Street Fighter 6 continue sur sa lancée avec un combo de nouvelles informations sur les modes World Tour et Battle Hub, la révélation de quatre personnages, le nouveau mode Extreme Battle, ainsi que l’annonce d’un Bêta Test fermé à venir !

Les Modes

World Tour – Les joueurs pourront créer leurs propres avatars avec une multitude d’options de personnalisation pour refléter leurs styles et goûts personnels. Au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans le mode histoire immersif, ils affineront les caractéristiques de leur avatar en participant à des combats de rue avec divers Personnages Non-Joueurs et rencontreront des maîtres comme Ryu et Chun-Li qui leur apprendront des mouvements spéciaux de leur répertoire propre. Tous les habitants et adversaires du World Tour ne reculeront jamais devant un défi, et passeront en un battement de cils, de la conversation au combat.

Battle Hub – Les joueurs pourront emmener leurs avatars personnalisés dans le Battle Hub, qui servira de lobby pour trouver des matchs et des tournois en ligne contre d’autres joueurs du monde entier. Lorsque deux joueurs s’essayeront devant l’une des bornes d’arcade placées dos à dos dans le Battle Hub, ils pourront commencer un match que tous les joueurs présents dans ce Battle Hub pourront visionner. Les combattants pourront également se rendre dans le Game Center pour jouer à des classiques rétro de Capcom comme Street Fighter™ II et Final Fight™.

Les combattants

Ken – Accusé d’avoir orchestré un complot criminel, Ken, ancien champion national américain de combat et ex-VP de la Fondation Masters, a dû abandonner sa famille et son entreprise pour se cacher. Véritable icône de la série Street Fighter, Ken dispose d’un ensemble de mouvements classiques avec de nouveaux ajouts qui lui assurent de rester à la page.

Blanka – Guide de visites au grand cœur et défenseur de la nature, Blanka conserve ses attaques signature Electric Thunder et Rolling Attacks, et bénéficie des toutes nouvelles bombes Blanka-chan et du retour de son Lightning Beast.

Dhalsim – Moine et maître de yoga, Dhalsim utilise les techniques de maitrise du feu déjà expérimentée dans les jeux précédents mais aussi de nouvelles. Il peut compter sur ses mouvements spéciaux tels que Yoga Fire, Yoga Arch, Yoga Comet et Yoga Flame.

E. Honda – Sumo globe-trotter, E. Honda combine lui aussi ses coups classiques comme le Hundred Hand Slap et le Sumo Headbutt, avec son son tout nouveau Sumo Dash.

Le nouveau mode Extreme Battle fait son entrée dans le Fighting Ground pour offrir une nouvelle façon de pimenter les matchs avec des alternatives originales. Ces batailles rapides et frénétiques sont définies par de nouvelles règles et de nouveaux facteurs qui font de chaque match une expérience unique. Les règles définissent les conditions de victoire des joueurs, et les éléments additionnels du décor, comme un taureau en furie qui interrompt sporadiquement le match, viendront épicer les rencontres.

Deux autres commentateurs ingame ont également été révélés : Kosuke Hiraiwa (commentateur technique) et Son Excellence Demon Kakka (commentateur d’ambiance). Kosuke Hiraiwa est un célèbre casteur esports qui prête son expertise et son professionnalisme à Street Fighter 6. S.E.Demon Kakka est le chanteur du groupe de heavy metal japonais Seikima-II. Ils commenteront les matchs en japonais, avec des sous-titres dans 13 langues différentes en option.

Enfin, un Bêta Test fermé en cross-play aura lieu du 7 au 10 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam ! Le Bêta Test fermé comprendra des matchs classés, des matchs amicaux, des matchs sur le Battle Hub, des tournois ouverts, des combats extrêmes, le Game Center et le Mode entraînement. Huit personnages seront jouables pendant le test (Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri et Ken).

Le site officiel de Street Fighter 6 regroupe les information sur les nouveaux personnages, les détails du World Tour et du Battle Hub, le Bêta Test fermé à venir et tous les autres détails dévoilés pendant le salon.

Resident Evil™ explore de nouvelles contrées et de nouvelles plateformes.

Resident Evil Village s’est vendu à plus de 6,5 millions d’exemplaires dans le monde, et les joueurs pourront bientôt profiter sous un nouveau jour de cette référence du survival horror mainte fois primée avec la sortie de l’extension Winters qui arrivera le 28 octobre 2022 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, PC (Steam) et Stadia. Resident Evil Village™ Gold Edition, un bundle comprenant le jeu principal et l’extension Winters, sera lancé le même jour sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam).

De nouvelles séquences de ce DLC tant attendu ont été présentées lors du programme en ligne Capcom du Tokyo Game Show 2022, montrant les nouvelles animations d’Ethan Winters dans le très demandé mode en vue 3ème personne. Les développeurs sont également revenus sur le royaume torturé engendré par l’esprit du Mutamycète, offrant un regard neuf sur les terreurs qui se cachent dans « Les Ombres de Rose ». Dans cette nouvelle histoire qui se déroule 16 ans après le jeu principal, Rose Winters cherche un remède à ses pouvoirs. Cependant, elle doit les utiliser pour survivre à ses rencontres avec les Mangeurs de Visages. Ces capacités permettent à Rose d’étourdir ses monstrueux poursuivants suffisamment longtemps pour leur échapper ou cibler leurs points faibles. Enfin, les spectateurs ont pu apprécier en action les nouveaux personnages jouables du mode « Mercenaires – Nouvelles missions », notamment Lady Dimitrescu qui invoque des essaims d’insectes pour exterminer ses ennemis.

Resident Evil Village étend également son aura maléfique sur de nouvelles plateformes avec une sortie sur Mac en 2022, parallèlement à Resident Evil™ Village Cloud, récemment annoncé, qui fera ses débuts sur Nintendo Switch™ le 28 octobre 2022. Une démo Cloud est désormais disponible en streaming via le Nintendo eShop. Les joueurs ne pourront précommander ou acheter le jeu complet qu’après avoir testé avec succès leur connexion internet grâce à la démo cloud.

Resident Evil™ 4, a été confirmé comme étant en développement sur PlayStation 4 en plus des versions PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC. Plus d’infos sur le titre sont prévues lors du Resident Evil™ Showcase annoncé en octobre 2022.

De nouvelles menaces surgissent dans la deuxième mise à jour de Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak a ouvert les hostilité du Programme en ligne Capcom du TGS2022 avec une nouvelle bande-annonce enflammée présentant les menaces croissantes qui pèsent sur l’avant-poste d’Elgado, et les nouveaux outils disponible à la disposition des Chasseurs de monstres à l’arrivée de la deuxième mise à jour du titre prévue le 29 septembre prochain.

Le retour déjà annoncé de l’Espinas de feu connu des joueurs de Monster Hunter™ Frontier prépare le terrain pour la révélation d’une autre bête ardente : le Mizutsune mauve. Les attrayantes bulles émise par cette créature sont en fait remplies d’un gaz hautement combustible qui peut transformer le moindre mouvement gracieux en un brasier de flammes chauffées à blanc.

Enfin, un Dragon Ancien capable de surmonter l’affliction a été aperçu. Le Chameleos éveillé a réussi à établir une symbiose avec le Qurio, et grâce à cette union diabolique, il a acquis une puissance incroyable et des attaques encore plus sournoises. Les chasseurs assez audacieux pour défier ces ennemis redoutables recevront des matériaux pour fabriquer de nouvelles armes et armures, ainsi que de nouvelles compétences.

De plus, un nouveau niveau de Quêtes Anomalie sera ajouté. Il comprendra des cibles particulièrement retorses comme le Gore Magala et l’Espinas. Les Investigations sur les anomalies se verront également développées, avec un plafond de niveau augmenté à 120 et de nouveaux matériaux affligés. Les chasseurs suffisamment rusés pour survivre au défi pourront débloquer de nouvelles options pour l’artisanat Qurious, notamment des emplacements d’anomalie supplémentaires et d’autres nouvelles améliorations pour les armes. Les fashion victims ont également des raisons de se réjouir, car la seconde mise à jour du titre 2 introduira les Armes spéciales. Ce système permet aux chasseurs de modifier l’apparence de leur arme pour combiner leurs stats et leurs designs préférés. Enfin, cette mise à jour comprend également de nouveaux DLC payants tels que le set d’armure spéciale de Master Arlow, des armes spéciales, des emotes, des poses, des coiffures, et bien plus encore.

De nouvelles Quêtes Evénement continueront d’arriver chaque semaine, et les chasseurs de premier plan avides de toujours plus de défis peuvent seront ravis d’apprendre que la troisième mise à jour du titre annoncée en novembre prochain, proposera de nouveaux monstres et bien d’autres choses encore.

Exoprimal en dévoile plus sur son histoire et de nouveaux dinosaures et Exosquelettes

Exoprimal a convoqué un essaim de mises à jour depuis un mystérieux vortex dans le ciel, incluant de nouveaux détails passionnants sur l’histoire et le gameplay du prochain jeu d’action en équipe de Capcom.

La bande-annonce du Tokyo Game Show présentait deux nouveaux dinosaures : le Dilophosaure cracheur de venin et le Carnotaure, une bête massive qui fonce tête baissée dans la mêlée avec ses cornes acérées. Les joueurs affronteront ces menaces parés d’une gamme d’armures de combat de pointe. Cet arsenal avancé comprend deux nouveaux exosquelettes récemment révélés. Skywave entre dans la catégories des exosquelettes de soutien qui peut voler, soigner ses alliés et obstruer la vision et les mouvements de ses adversaires. De son côté, Murasame, inspiré des samouraïs, peut se protéger des assauts venant de tous les côtés avant de lancer de puissantes contre-attaques avec son katana, Kiri-Ichimonji.

Les joueurs peuvent personnaliser leur Exosquelettes grâce à une myriade de skins d’armes et de combinaisons, de décalcomanies, de charmes et bien plus encore. Une variété d’émoticônes permet d’interagir avec ses coéquipiers. Il existe même des équipements pour améliorer les performances des Exosquelettes. Ces modules accordent des bonus tels que des vitesses de rechargement plus rapides, ou dotent les joueurs de capacités supplémentaires, comme le nouveau Blade Rig et son shuriken électromagnétique paralysant. Les options de personnalisation s’étendent même au protagoniste principal, Ace, qui peut être entièrement personnalisé grâce au créateur de personnage.

L’histoire d’Ace commence en 2043, après que des vagues de dinosaures aient ravagé le monde. L’avion transportant son unité d’Exocombattants, les Hammerheads, s’écrase sur l’île de Bikitoa. Là, l’équipe se voit contrainte de se mesurer à des hordes de dinosaures et à des escouades d’autres Exocombattants lors d’affrontements organisés par l’I.A. Leviathan. Mais tous les habitants de l’île ne sont pas forcément des ennemis. Les Hammerheads reçoivent l’aide d’un pilote connu sous le nom de Magnum, qui partage ses connaissances sur la situation délicate dans laquelle ils se trouvent. Peut-être qu’en travaillant ensemble, ils pourront trouver un moyen de survivre et de s’échapper…

Exoprimal arrivera en 2023 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC (Steam).

Entrez dans la matrice avec Mega Man Battle Network Legacy Collection

De nouvelles informations sur la collection Mega Man Battle Network Legacy sont arrivées sur les terminaux de tous les opérateurs. Une version 3D dotée d’une synthèse vocale de Mega Man.EXE fera office de Navi personnel sur l’écran de sélection du titre avec diverses réactions en fonction de leur style de jeu et de contrôle. De plus, le directeur Masakazu Eguchi (connu des fans de longue date sous le nom de Mr. Famous) est monté sur scène pour annoncer que des fonctionnalités en ligne, notamment des combats et des échanges de jetons pour chaque titre de la série, sont en cours de développement. Le canal Twitter officiel de Mega Man reste ouvert en permanence pour plus de détails à l’avenir !