Let’s Build a Zoo vient de trouver une date de sortie. Le titre sera prêt à sortir en numérique sur Nintendo Switch le 29 septembre 2022, la version physique arrivant un jour plus tard. Let’s Build a Zoo sera vendu à la fois physiquement et sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les boîtes contiennent le jeu principal et le DLC Dinosaur Island. Les DLC peuvent être achetés individuellement pour ceux qui optent pour la version numérique.

Let’s Build a Zoo est un jeu de gestion de zoo dans lequel les joueurs peuvent assembler des animaux pour créer plus de 500 000 créatures différentes.

Bâtissez votre propre zoo ! Laissez s’exprimer votre côté sauvage et créez votre empire animalier entièrement personnalisé grâce à cette simulation de gestion mignonne mais complexe. Importez et faites se reproduire des espèces rares, embauchez le personnel adéquat, assurez le bonheur de vos visiteurs et apprenez à gérer une multitude d’événements aussi bizarres que merveilleux. Puis essayez-vous à la manipulation d’ADN et obtenez jusqu’à 300 000 croisements d’animaux différents, allant du majestueux Giraphant au paisible Pandhibou !

Let’s Build a Zoo vous donne la possibilité d’importer une multitude d’animaux d’autres zoos du monde entier ! Faites-les se reproduire et créez des familles de manière à faire prospérer la faune de votre parc et remplir vos enclos. Et si ce n’est pas votre tasse de thé… vous pouvez parfaitement vous contenter de créer de nouveaux animaux ! Grâce aux fonctionnalités de croisement d’ADN, vous avez la possibilité d’obtenir plus de 300 000 espèces animales différentes, qu’elles soient monstrueuses, bizarres ou adorables ! Vous ne vous êtes jamais demandé à quoi pourrait ressembler un Chimpeval ? Eh bien maintenant, vous pouvez le découvrir !

Construisez votre propre zoo avec plus de 500 espèces animales différentes mises à votre disposition, puis croisez-les de manière à obtenir plus de 300 000 combinaisons différentes !

Faites le bonheur de vos animaux et de vos visiteurs grâce à des centaines de bâtiments, feuillages, chemins et décorations d’enclos.

Embauchez les employés les mieux adaptés pour faire face à une multitude d’événements variés.

Contrôlez tout ce qui se passe dans votre zoo, de ce que mangent vos animaux à ce qui peut les manger !

Décidez si vous souhaitez gérer votre zoo de manière honnête… ou si vous préférez enfreindre la loi et empocher les bénéfices.

Moncage a été annoncé sur Nintendo Switch en 2020 et bien que nous n’ayons pas entendu parler du jeu depuis, il est en fait à quelques jours de sa sortie, X.D. Network et Optillusion ayant fixé une date de sortie définitive aujourd’hui. Le jeu d’aventure et de réflexion est prévu pour le 22 septembre 2022 pour 14,99 €.

Moncage est une étonnante aventure de puzzle en vignettes développée par Optillusion. Le jeu se déroule à l’intérieur d’un cube mystérieux, dont chaque face abrite un monde unique : une vieille usine, une tour d’éclairage, un parc d’attractions, une église, etc. À première vue, ils peuvent sembler aléatoires et sans rapport, mais en y regardant de plus près, vous serez hypnotisé par la manière subtile et complexe dont ces mondes sont connectés…….

Success a dévoilé aujourd’hui Akai Ito & Aoi Shiro HD Remaster, un bundle contenant une paire de visual novels. Une sortie est prévue pour 2023 sur Nintendo Switch au Japon. Akai Ito a fait son apparition sur la PlayStation 2 le 21 octobre 2004 au Japon. Aoi Shiro a ensuite fait ses débuts le 5 avril 2008, également en tant que titre réservé au Japon. Akai Ito et Aoi Shiro HD Remaster seront vendus physiquement et sur l’eShop de la console hyrbide. Sur les eShops, les jeux seront distribués individuellement. Des options de langue japonaise et chinoise (traditionnelle et simplifiée) seront incluses. Bien que nous ne soyons pas certains d’un lancement en occident, Success a l’intention de proposer un support en anglais à un moment donné.

Construisez une prison complexe, engagez le meilleur personnel et gérez votre pénitencier pour créer le centre de réadaptation parfait tout en le transformant en une entreprise rentable dans ce redémarrage de la franchise Prison Tycoon.

L’éditeur Ziggurat Interactive ainsi que le développeur Abylight Studios, ont annoncé aujourd’hui que Prison Tycoon : Under New Management est sur le point de faire ses débuts sur la Nintendo Switch. Il est sorti précédemment sur PC, une sortie mitigée d’après la critique des joueurs. Dans le jeu, les joueurs construisent et gèrent un établissement pénitentiaire dans le but de fournir une réadaptation à leurs détenus afin de les aider à réintégrer la société. Les DLC Roll Call, Maximum Security et le mode Sandbox seront inclus dans l’édition Switch.

Construisez une immense prison, en fabriquant chaque bâtiment, chaque pièce et chaque chemin. Ensuite, meublez-les à votre guise ! Assurez-vous que la disposition que vous concevez utilise efficacement le réseau électrique et les systèmes d’eau. Et n’oubliez pas de réhabiliter les prisonniers, c’est de ça qu’il s’agit ! Ceci est réalisé grâce à une variété de thérapies, de la salle de gravité zéro à une salle d’hologramme. L’objectif est d’aider les détenus à régler leurs problèmes et à réintégrer la société. Embauchez du personnel expert pour remplir toutes sortes de rôles dans votre prison. Attribuez-leur des tâches, faites la promotion des meilleurs et licenciez les autres. Surveillez le bien-être de vos sujets en vous assurant qu’ils sont heureux et en bonne santé. Assurez-vous que les détenus reçoivent une alimentation appropriée et font de l’exercice, et qu’ils restent suffisamment au chaud pendant les mois froids de l’hiver.

Les détenus de haute sécurité disposent désormais de bâtiments, de blocs cellulaires, de thérapies et de troubles spécialement conçus.

Les unités K9 sont présentées comme une mesure de sécurité supplémentaire. ET LES JOUEURS PEUVENT CARESSER LES CHIENS !

Vous pouvez choisir chaque jour parmi une liste de détenus, ce qui vous permet de constituer une liste de prisonniers qui convient le mieux à votre style de gestion.

Nouveaux chemins de patrouille programmables pour les gardes et les unités K9.

Des technologies de surveillance améliorées telles que des tours high-tech, des robots et même des statues équipées de caméras espions !

De nombreux nouveaux objets pour décorer votre prison et la faire ressembler à une station de réhabilitation.

Plongez dans un univers mêlant science-fiction et antiques traditions. Tailladez des robots à coups de katana, explorez le monde à l’aide de vos implants, esquivez vos ennemis et achevez-les sans pitié. Suivez la voie du samouraï et redécouvrez votre passé dans l’époque fantastique du Nouvel Edo.

Blind Fate : Edo no Yami avait initialement reçu une date de sortie pour le 15 septembre, mais la version Switch semble avoir subi un petit contretemps. Heureusement, l’éditeur 101XP et le développeur Troglobytes Games ont confirmé que les fans n’auront pas à attendre longtemps pour jouer au titre, puisque le jeu sortira la semaine prochaine, le 22 septembre 2022.

C’est une nouvelle époque d’Edo, sombre et contrôlée par les machines, et le shogunat règne d’une main de fer sur le Japon. Sa loi est juste mais impitoyable, et pour la faire respecter, elle peut compter sur une arme sans merci : vous. Vous suivez les ordres. Vous obéissez. Vous tuez. Jusqu’à ce qu’on vous prive de la vue et que vous deviez apprendre à « ressentir » le monde à nouveau…

Déchaînez la puissance des âmes ! SOULVARS est un RPG en pixel art avec des combats au tour par tour et un système de deck-building. Votre équipe de Soulbearers fait face à de puissants ennemis, les Dominateurs, dans des combats rythmés et dynamiques.

SOULVARS, un portage du RPG mobile de deckbuilding à succès, a été annoncé sur Nintendo Switch il y a quelques semaines, et maintenant nous avons un nouveau trailer et une date. Vous pourrez jouer au jeu en 2023 et découvrir le trailer ci-dessus. Situé dans un monde sombre et futuriste, SOULVARS est un jeu de construction de cartes à part entière qui raconte l’histoire de Yakumo, un « porteur d’âme » ayant le pouvoir de transformer les âmes en données. Doté d’une animation dynamique et percutante en pixel-art, d’une histoire à rebondissements et, surtout, d’un deckbuilding profond et de batailles stratégiques, SOULVARS a surpris le marché mobile japonais lors de sa sortie en début d’année.

Kogado Studio vient d’annoncer que deux jeux de la série Tristia, Tristia of the Deep-Blue Sea : Legacy et Tristia : Restore, arrivent sur Nintendo Switch.

Le premier, Tristia of the Deep-Blue Sea : Legacy, est un remaster du jeu original de 2002 sur PC, Tristia of the Deep-Blue Sea. Il s’agit d’un jeu de simulation de gestion de ville dans lequel vous devez reconstruire la ville de Tristia, qui a été détruite par une attaque de dragon plusieurs années auparavant. Pour ce faire, vous construisez une variété d’outils et de gadgets que vous revendez ensuite aux habitants de Tristia.

Le deuxième de ces titres, Tristia : Restore, est un nouveau jeu qui s’écarte des systèmes de Tristia of the Deep-Blue Sea en faveur d’un jeu de gestion » d’action burlesque « . On ne sait pas grand-chose d’autre sur le jeu, mais on connaît le casting principal des voix pour les deux titres, qui est le suivant :

Nanoca Flanca (voix d’Ayako Kawasumi)

Stuka (interprété par Juurouta Kosugi)

Faury Carat (dont la voix est interprétée par Marina Oono)

Nene Hampden (dont la voix est interprétée par Sakura Nogawa)

Reygurett Kutanie (dont la voix est interprétée par Kanoko Hatamiya)

Rafarew (dont la voix est interprétée par Akane Tomonaga)

La sortie des deux jeux est prévue pour le printemps 2023 au Japon, et ils seront disponibles en anglais.

Edia a annoncé que Cosmic Fantasy Collection sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. La sortie du jeu est prévue pour le 15 décembre 2022 au Japon.

Cosmic Fantasy Collection, comme son nom l’indique, est une collection de deux précédents jeux Cosmic Fantasy, Cosmic Fantasy : Adventure Boy Yuu, et sa suite, Cosmic Fantasy 2 : Adventure Boy Van. Ces jeux sont des RPG sortis à l’origine sur PC-Engine (connu sous le nom de TurboGrafx-16 en Occident) en 1990 et 1991 respectivement. Il s’agit d’aventures spatiales de science-fiction, remarquables pour être parmi les premiers jeux à utiliser des cutscenes de style animé et des voix pour représenter les moments importants de l’histoire. Cosmic Fantasy 2 a également été le seul titre de la franchise de sept jeux à sortir en dehors du Japon, en arrivant en Amérique du Nord en 1992.

Cosmic Fantasy Collection sera lancé au Japon au prix de 7 480 yens, ainsi qu’une édition limitée au prix de 14 080 yens qui comprendra une copie du jeu, sa bande sonore originale et un livret original. Aucune information n’a été fournie concernant une éventuelle sortie du titre en Occident.

Shirone: the Dragon Girl sortira le 29 septembre sur Nintendo Switch pour 14,99 €.

Imaginez que vous vous réveillez dans un château hanté. « Où suis-je ? » Vous demandez à toutes les créatures que vous voyez, mais aucune ne le sait. La seule chose dont vous êtes sûr, c’est que vous devez sortir d’ici. C’est la situation dans laquelle se trouve Shirone, et elle a besoin de ton aide pour s’échapper. « Shirone : the Dragon Girl » est un jeu d’aventure en 3D où vous aidez Shirone à résoudre des puzzles et des énigmes pour trouver un moyen de sortir d’un château hanté. S’échapper du château est l’objectif principal, et pour ce faire, vous devrez utiliser pleinement ses ailes et sa queue ! Trouvez des indices pour résoudre les énigmes qui bloquent votre fuite. C’est ton imagination et ta créativité qui t’aideront à trouver le bon passage.

Gas Station Simulator sortira le 20 octobre sur Nintendo Switch pour 19,99€.

Achetez une station-service abandonnée et redonnez-lui toute sa gloire. Rénovez, améliorez et développez les services offerts pour répondre aux demandes de vos clients.

Santa Ragione a annoncé que son aventure/survival horror Saturnalia fera bientôt ses débuts sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour le 27 octobre 2022. Saturnalia s’inspire de l’authentique folklore sarde et des classiques du cinéma d’horreur italien giallo. L’histoire tourne autour d’un mystérieux rituel séculaire qui se déroule chaque année la nuit du solstice d’hiver dans le village italien de Gravoi. Quatre personnages jouables sont inclus, et chacun d’entre eux « doit utiliser ses capacités uniques et faire face à ses propres révélations personnelles afin d’exposer les secrets qui hantent la ville et finalement échapper à son destin ».

NeverAwake, un shoot’em up cauchemardesque, a maintenant une date de sortie et des informations sur une sortie physique. L’éditeur Phoenixx et Neotro Inc. ont annoncé aujourd’hui au Tokyo Game Show que le jeu sortira le 19 janvier 2023. Le jeu coûtera 19,99€ sur l’eShop de la console hyrbide. Limited Run Games et Happinet proposeront une version physique de NeverAwake à une date ultérieure. Phoenixx vendra des versions en boîte au Japon – y compris une édition collector.

Explorez les cauchemars de Rem, une petite fille enchaînée dans ses cauchemars par sa peur des légumes, des dentistes et de ses camarades de classe. Elle trouve la force intérieure de se battre contre ses tourmenteurs, en brandissant un pistolet démoniaque en forme de dragon qui peut vaincre ces abominations tordues. Affrontez des boss géants et grotesques, tous animés à la main avec des détails incroyables. Combattez des vagues de monstres imaginaires dans plus de 80 niveaux en boucle et à défilement latéral, en esquivant, visant et tirant dans un combat à 360 degrés pour vaincre les ennemis, et collectez les âmes des monstres vaincus pour terminer chaque niveau. Si vous ne parvenez pas à collecter 100 % des âmes dans la première boucle, vous accéderez à des niveaux plus dangereux dans la boucle suivante. Dépensez les âmes collectées pour acheter des améliorations et un powerup temporaire pour faciliter l’étape si les choses deviennent trop cauchemardesques.

Formula Retro Racing: World Tour sortira le 12 décembre sur Nintendo Switch.

Aeterna Noctis est une metroidvania exigeante qui combine une plate-forme intense avec des ennemis qui tireront le meilleur parti de chaque joueur. Explorez, récupérez votre pouvoir et aidez le roi des ténèbres dans une aventure épique réservée aux joueurs qui veulent un vrai défi. Aeterna Noctis sortira le 4 novembre sur Nintendo Switch.

Aeterna Noctis est un jeu épique de plateformes et d’action non linéaire. Incarnez le Roi des Ténèbres dans la quête de ses pouvoirs perdus. Explorez 16 différentes zones, relevez de nombreux défis et terminez les quêtes sur votre chemin. Le vaste monde d’Aeterna cache un terrible secret. À vous de le découvrir durant votre aventure. Chaos, la Divinité suprême du monde d’Aeterna, a condamné ses chefs à l’immortalité, les forçant ainsi à s’affronter à tout jamais pour le trône du royaume afin de maintenir l’équilibre des forces de la Lumière et des Ténèbres. Un Metroidvania 2D exigeant et dessiné à la main avec des combats intenses et des phases de plateforme retors. Vous y incarnez le Roi des Ténèbres et tentez coûte que coûte de retrouver votre pouvoir au cours d’une histoire épique qui vous fera traverser 16 zones connectées.

Une difficulté relevée Aeterna Noctis est un jeu exigeant mais juste qui saura vous faire progresser au fil des niveaux alors que vous gagnez en dextérité et déverrouillez de nouvelles compétences. Vous devez sans cesse rester sur le qui-vive mais chaque défi relevé vous rendra incroyablement fier.

Aeterna Noctis est un jeu exigeant mais juste qui saura vous faire progresser au fil des niveaux alors que vous gagnez en dextérité et déverrouillez de nouvelles compétences. Vous devez sans cesse rester sur le qui-vive mais chaque défi relevé vous rendra incroyablement fier. Une prise en main fluide Le jeu a été conçu et peaufiné pour atteindre une réactivité irréprochable. Ainsi tout ce que vous entreprenez est parfaitement retranscrit à l’écran. Le héros répond au doigt et à l’œil donnant au joueur un contrôle total et un incomparable sentiment de satisfaction.

Le jeu a été conçu et peaufiné pour atteindre une réactivité irréprochable. Ainsi tout ce que vous entreprenez est parfaitement retranscrit à l’écran. Le héros répond au doigt et à l’œil donnant au joueur un contrôle total et un incomparable sentiment de satisfaction. Des déplacements optimisés Le level design se veut intuitif et vous permet d’utiliser au mieux les différents mouvements de votre personnage. Ainsi il existe plusieurs solutions pour relever chaque défi. Les joueurs les plus compétents pourront même tenter d’améliorer leurs temps.

Le level design se veut intuitif et vous permet d’utiliser au mieux les différents mouvements de votre personnage. Ainsi il existe plusieurs solutions pour relever chaque défi. Les joueurs les plus compétents pourront même tenter d’améliorer leurs temps. Une histoire aussi belle que profonde Le gameplay d’Aeterna Noctis sert une histoire originale, riche et émouvante ponctuée de passages épiques et de retournements de situations inattendus qui sauront captiver tous les joueurs, même les plus expérimentés.

Le gameplay d’Aeterna Noctis sert une histoire originale, riche et émouvante ponctuée de passages épiques et de retournements de situations inattendus qui sauront captiver tous les joueurs, même les plus expérimentés. Des graphismes 2D traditionnels Le département artistique d’Aeterna Noctis a conçu chaque animation, élément et décor image par image en respectant les techniques d’illustration traditionnelles. En résultent des mouvements d’une beauté et d’une fluidité renversante qui reflètent à merveille la passion et le dévouement des développeurs.

Le département artistique d’Aeterna Noctis a conçu chaque animation, élément et décor image par image en respectant les techniques d’illustration traditionnelles. En résultent des mouvements d’une beauté et d’une fluidité renversante qui reflètent à merveille la passion et le dévouement des développeurs. Une liberté de choix Comme dans tout bon Metroidvania qui se respecte, la carte d’Aeterna Noctis est divisée en 16 zones connectées. Bien que l’histoire principale suive un chemin bien précis, les développeurs ont tenu à laisser au joueur la liberté de voyager dans ce monde immense comme il l’entend.

Comme dans tout bon Metroidvania qui se respecte, la carte d’Aeterna Noctis est divisée en 16 zones connectées. Bien que l’histoire principale suive un chemin bien précis, les développeurs ont tenu à laisser au joueur la liberté de voyager dans ce monde immense comme il l’entend. Plus de 40 morceaux La bande-son d’Aeterna Noctis réunit des dizaines de morceaux uniques. Une fois que le jeu sera disponible, la bande-son sortira avec des reprises des thèmes principaux au piano.

L’équilibre de la nature est en péril ! Vous êtes Áilu, un jeune gardien de rennes Sami plongé malgré lui dans une aventure prenant des proportions célestes ! Combattez la corruption qui ravage les terres à l’aide d’un tambour chamanique invoquant les esprits des animaux !

Skábma – Snowfall est annoncé sur Nintendo Switch.

Skábma – Snowfall est une représentation jusqu’alors inédite de la culture et des contes indigènes du peuple Sami. Explorez le charme nordique d’un monde où les vieux récits de feu de camp prennent vie ! Faites preuve d’ingéniosité afin de résoudre les énigmes et les défis autour de vous dans cette aventure narrative à la troisième personne.

Sauvez votre foyer ! Le quotidien d’un village Sami est troublé par un incident dans une fosse à poix voisine. Un mal mystérieux se propage dans les terres et touche aussi bien les habitants que les animaux. Vous incarnez Áilu, un jeune éleveur Sami parti à la recherche d’une renne femelle fugueuse. Le mystère planant autour des récents incidents commence à s’éclaircir lorsqu’Áilu tombe sur un ancien tambour enchanté, Goavddis. Le temps presse pour les infectés, mais la sagesse ancestrale des guérisseurs Samis, Noaidis, bat encore au sein du tambour. Ce qui fut perdu peut être retrouvé ! Cherchez les quatre esprits familiers et renouez avec la nature afin de découvrir la source du mal qui ronge les terres. À vous de devenir le nouvel Noaidi d’une nouvelle ère !

Une histoire riche Une histoire unique sur le dernier peuple indigène d’Europe, les Samis. Appréciez les cinématiques entièrement en Same du Nord et plongez dans cette aventure narrative.

Esprits familiers Trouvez les quatre esprits familiers, Skuolfi — la chouette, Guovža — l’ours, Čámsa — la truite et Rieban — le renard. Ils possèdent de nombreux pouvoirs qui influeront sur vos déplacements et votre faculté à ramener l’harmonie malgré le mal qui sévit dans le Sámiland.

Tambour et exploration Utilisez votre tambour et les pouvoirs des esprits familiers pour révéler les éléments invisibles dans cette nature arctique. Suivez les pistes menant aux objets à collectionner, aux esprits des hommes et des arbres qui vous aideront à franchir bien des obstacles et à résoudre les enigmes autour de vous.

Un monde nordique immersif Partez à la découverte de paysages mystérieux dans des mondes physiques et spirituels, au gré de musiques envoûtantes, dont des morceaux Samis traditionnels — ou joik — chantés par la célèbre Hildá Länsman. Explorez le monde d’Áilu, trouvez des trésors ancestraux, des observations rapportées par des étrangers à la culture Sami, attrapez des lièvres et communiquez avec les esprits afin d’en apprendre plus sur l’univers du jeu et des légendes Sami. Plongez dans une aventure à travers des mondes sauvages et spirituels !

Le développeur Toxic Games avait initialement annoncé que Q.U.B.E. 10th Anniversary Edition arriverait sur Nintendo Switch le 14 septembre 2022. En d’autres termes, le titre aurait dû sortir cette semaine. Malheureusement, ce n’est plus le cas. Heureusement, le retard n’est pas si long, puisque Q.U.B.E. 10th Anniversary Edition est maintenant prévu pour le 28 septembre 2022. Pour atténuer la déception, nous pouvons au moins profiter d’un nouveau trailer pour Q.U.B.E. 10th Anniversary Edition. Bien sûr, il s’agit peut-être du trailer de lancement du jeu sur d’autres plateformes, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le regarder ! Vous pouvez en voir plus sur Q.U.B.E. 10th Anniversary Edition dans la vidéo ci-dessus. Q.U.B.E. 10ème Anniversaire est une toute nouvelle version avec des visuels raffinés et, à certains endroits, des sections complètement redessinées et révisées pour tout le contenu qui a été lancé dans la version originale et dans Q.U.B.E : Director’s Cut de 2014. Q.U.B.E. 10th Anniversary comprendra également du nouveau contenu, tel qu’un tout nouveau chapitre appelé Secteur 8, offrant 4 à 6 heures de jeu supplémentaires débloquées une fois la campagne principale terminée. Il y aura même des commentaires des développeurs pour apprendre comment Q.U.B.E. a vu le jour.

Kong Studios est sur le point de sortir son populaire RPG mobile Guardian Tales sur Nintendo Switch. Ceux qui souhaitent se procurer le titre pourront le faire à partir du 3 octobre 2022. Guardian Tales est un RPG de type aventure dans lequel les joueurs doivent sauver un royaume envahi par des ennemis. Guardian Tales sera proposé gratuitement sur l’eShop de la console hyrbide. Les pré-commandes ont déjà débutées. Ceux qui se préinscrivent peuvent recevoir 100 000 ors, 3 000 gemmes gratuites, 100 invocations gratuites (10 par jour), un équipement 3 étoiles (épée fantastique), un héros 2 étoiles (Aoba) et un costume de chevalier rose. Après avoir lancé le jeu, les joueurs peuvent vérifier et obtenir des récompenses dans le menu [Mail] lorsqu’ils se connectent au cours du mois d’octobre.

Commencez votre aventure à Kanterbury, un monde plongé dans la tourmente par l’attaque des envahisseurs, et destiné à être sauvé par le Gardien légendaire !

In Stars and Time est annoncé pour 2023 sur Nintendo Switch.

Dans ce RPG au tour par tour, vous êtes malheureusement la seule personne à savoir qu’une boucle temporelle vous emprisonne. Créez un avenir meilleur pour vous et vos amis. Trouvez l’espoir là où il semble avoir disparu. Priez les étoiles et libérez-vous du temps.

In Stars and Time raconte l’histoire de Siffrin et ses amis aventuriers, une famille de cœur réunie par le destin pour mettre fin au règne tyrannique d’un roi maléfique. Mais alors qu’ils approchent de la victoire, une tragédie a lieu, l’horloge se réinitialise, et ils doivent tout recommencer. Siffrin est la seule personne qui remarque cette boucle, chaque nouveau départ sape donc davantage sa bonne humeur. Mais notre protagoniste persévère dans l’espoir de réussir à mettre fin à cette tragédie temporelle une bonne fois pour toutes. In Stars and Time est une aventure RPG de boucle temporelle. Chaque boucle offre à Siffrin une nouvelle perspective sur le monde qui l’entoure, ce qui débloque de nouvelles solutions aux énigmes et lui permet de faire de meilleurs choix lors des conversations. Équipez des souvenirs en guise d’armure, priez le Dieu du changement pour améliorer les capacités de votre équipe à chaque boucle et défiez des adversaires mortels au jeu de Pierre, Feuille, Ciseaux au cours de la quête de vérité de Siffrin.

✦ Nos aventuriers

Siffrin (il/iel) : Stress, tristesse et détresse. (Ne vous en faites pas. Rien de bien grave.) Protagoniste adepte des jeux de mots de notre histoire sans fin.

Stress, tristesse et détresse. (Ne vous en faites pas. Rien de bien grave.) Protagoniste adepte des jeux de mots de notre histoire sans fin. Mirabelle (elle/la) : Servante attentionnée et nerveuse, mystérieusement bénie par le dieu qu’elle vénère si ardemment.

Servante attentionnée et nerveuse, mystérieusement bénie par le dieu qu’elle vénère si ardemment. Isabeau (il/lui) : Défenseur au cœur d’or. Tient beaucoup à ses proches.

Défenseur au cœur d’or. Tient beaucoup à ses proches. Odile (elle/la) : Chercheuse mûre et terre-à-terre qui étudie… quelque chose. (Non, elle ne vous dira pas quoi.)

Chercheuse mûre et terre-à-terre qui étudie… quelque chose. (Non, elle ne vous dira pas quoi.) Bonnie (iel/lea) : Minute, que fait cet enfant ici ?

✦ Caractéristiques

Sauvez le monde grâce au pouvoir de Pierre, Feuille, Ciseaux lors d’affrontements de style RPG stratégique au tour par tour .

. Ignorez les limites du temps et de l’espace pour réparer vos erreurs en revivant les deux mêmes journées, encore et encore.

en revivant les deux mêmes journées, encore et encore. Équipez les souvenirs de vos amis pour que votre groupe devienne plus fort en combat.

pour que votre groupe devienne plus fort en combat. Observez le destin de ce monde se jouer tandis que vous échappez aux méandres et rebondissements de cette boucle… sans fin (???).

tandis que vous échappez aux méandres et rebondissements de cette boucle… sans fin (???). Mangez des samoussas avec vos amis !

avec vos amis ! Faites-vous interpeller par un être céleste malicieux fait de lumière d’étoile infinie .

. Priez un dieu pour qu’il veille sur vos durant vos voyages. Vous allez en avoir besoin.

Undungeon est un magnifique jeu d’action/RPG sublimé par des combats intenses en temps réel et une histoire de science-fiction incroyablement fouillée. Voyagez entre les dimensions et changez le monde pour essayer de reconstituer le Multivers brisé. Il sera disponible le 29 septembre 2022.

À mi-chemin entre l’action et le jeu de rôle, Undungeon reprend tous les éléments qui ont donné aux A-RPG d’antan leurs lettres de noblesse et les transcende grâce à un design résolument moderne. Rétablissez l’ordre dans toutes les dimensions, influencez et déterminez le destin des mondes et forgez l’avenir du nouveau Multivers.

Visuels pixel art hauts en couleur : chaque arbre, chaque buisson et chaque rocher a été dessiné à la main, et chaque ennemi prend vie grâce à des dizaines d’animations merveilleusement ouvragées. Tout a été mis en œuvre pour créer une expérience visuelle unique hors-norme ;

chaque arbre, chaque buisson et chaque rocher a été dessiné à la main, et chaque ennemi prend vie grâce à des dizaines d’animations merveilleusement ouvragées. Tout a été mis en œuvre pour créer une expérience visuelle unique hors-norme ; Histoire de science-fiction qui sort des sentiers battus : plusieurs versions multidimensionnelles de la Terre ont soudain fusionné, s’entredétruisant lors d’un événement cataclysmique appelé le Grand séisme. Cette catastrophe a endommagé l’espace-temps, le gangrenant de manière apparemment irréversible. Vous, un Héraut, intégrez une organisation interdimensionnelle top secret baptisée le H.U.B., et créée par Dharma pour endiguer les effets néfastes du fléau ;

plusieurs versions multidimensionnelles de la Terre ont soudain fusionné, s’entredétruisant lors d’un événement cataclysmique appelé le Grand séisme. Cette catastrophe a endommagé l’espace-temps, le gangrenant de manière apparemment irréversible. Vous, un Héraut, intégrez une organisation interdimensionnelle top secret baptisée le H.U.B., et créée par Dharma pour endiguer les effets néfastes du fléau ; Batailles intenses en temps réel : incarnez un Héraut, guerrier surpuissant créé par Dieu. Enchaînez ses redoutables attaques au corps à corps et à distance pour terrasser vos ennemis. Régénérez soigneusement votre santé pour empêcher les adversaires de vous dérober votre remède, utilisez des techniques offensives, ainsi que divers bonus et malus pour affirmer votre suprématie et faire mordre la poussière à vos rivaux ;

incarnez un Héraut, guerrier surpuissant créé par Dieu. Enchaînez ses redoutables attaques au corps à corps et à distance pour terrasser vos ennemis. Régénérez soigneusement votre santé pour empêcher les adversaires de vous dérober votre remède, utilisez des techniques offensives, ainsi que divers bonus et malus pour affirmer votre suprématie et faire mordre la poussière à vos rivaux ; Héros personnalisable : implantez différents organes dans l’enveloppe charnelle de votre Héraut afin de booster vos capacités offensives et passives. Réunissez des nodules et des runes, puis équipez-vous-en pour atteindre de nouveaux sommets célestes. Créez un personnage qui correspond à votre technique de jeu (compagnons, armes de lancer, dégâts critiques ou dommages répétés et bien plus encore) ;

implantez différents organes dans l’enveloppe charnelle de votre Héraut afin de booster vos capacités offensives et passives. Réunissez des nodules et des runes, puis équipez-vous-en pour atteindre de nouveaux sommets célestes. Créez un personnage qui correspond à votre technique de jeu (compagnons, armes de lancer, dégâts critiques ou dommages répétés et bien plus encore) ; Système d’artisanat : approche ultra-exhaustive de l’artisanat qui vous permet de démonter des matériaux de base et d’en exploiter les ressources pour créer des organes, des armes, de l’équipement et des consommables qui vous aideront à façonner votre propre gameplay ;

approche ultra-exhaustive de l’artisanat qui vous permet de démonter des matériaux de base et d’en exploiter les ressources pour créer des organes, des armes, de l’équipement et des consommables qui vous aideront à façonner votre propre gameplay ; Gigantesque monde ouvert : explorez des régions lointaines qui dépassent l’entendement, et rencontrez leurs habitants — Des marchands et des bandits qui vaquent à leurs activités, quelle que soit votre destination. Vous pouvez faire du troc avec les autochtones, les recruter pour qu’ils vous prêtent main-forte sur le champ de bataille, ou même détruire leurs camps. Avant de repartir en mission, libre à vous de reprendre du poil de la bête, de vous équiper dans les règles de l’art et de vous reposer dans le H.U.B., une base qui se trouve dans une étendue spatiale neutre entre les dimensions ;

explorez des régions lointaines qui dépassent l’entendement, et rencontrez leurs habitants — Des marchands et des bandits qui vaquent à leurs activités, quelle que soit votre destination. Vous pouvez faire du troc avec les autochtones, les recruter pour qu’ils vous prêtent main-forte sur le champ de bataille, ou même détruire leurs camps. Avant de repartir en mission, libre à vous de reprendre du poil de la bête, de vous équiper dans les règles de l’art et de vous reposer dans le H.U.B., une base qui se trouve dans une étendue spatiale neutre entre les dimensions ; Système d’interaction avec les PNJ : les décisions que vous prendrez en tant que Héraut façonneront des dimensions entières et influeront sur le destin des personnages dont vous croiserez le chemin.

Marfusha (溶鉄のマルフーシャ) est annoncé pour cet hiver sur Nintendo Switch, tout comme Drago Noka.

Et on termine aujourd’hui avec Drainus sur Nintendo Switch.