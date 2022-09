Koei Tecmo a récemment annoncé « à la surprise générale » qu’il allait remaker le jeu d’horreur classique de la Wii, Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclipse (PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire), dont le lancement est prévu sur plusieurs plateformes au début de l’année 2023. Lors de la diffusion du TGS 2022 de Koei Tecmo, les développeurs ont expliqué pourquoi ils ont choisi Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclipse comme prochain jeu de la série à remasteriser. Ils ont également mentionné que le jeu a été approuvé en partie grâce au succès du lancement de Fatal Frame : Maiden of Blackwater (Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires).

L’année dernière, la série Fatal Frame a fêté son 20e anniversaire. Nous avons eu de nombreuses réflexions sur ce que nous pouvions faire à tous les fans qui nous ont soutenus jusque-là. En conséquence, nous avons sorti une remasterisation de Fatal Frame : Maiden of Black Water. Après un certain temps, le jeu a attiré l’attention de tous et nous avons reçu plusieurs types d’avis. Nous sommes heureux que les gens du monde entier espèrent voir une suite et [d’autres] titres de la série sortir. Il y a aussi des gens qui ont commencé à jouer à Fatal Frame avec Maiden of Black Water, et nous avons donc le désir de transmettre davantage l’attrait des jeux d’horreur de style japonais. Nous avons décidé de remasteriser et de sortir Mask of the Lunar Eclipse, qui était également très demandé. Il faudra un peu plus de temps jusqu’à la sortie, mais nous sommes en train de le développer, alors veuillez patienter jusqu’à la sortie.

PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire : après avoir mystérieusement disparu alors qu’elle était qu’une enfant, Ruka Minazuki, aujourd’hui adolescente, explore un hôpital abandonné à la recherche de ses souvenirs perdus. Dans ce jeu de survie, vous devrez utiliser la Camera Obscura pour repousser les esprits maléfiques et retrouver vos souvenirs enfouis. PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire fera son arrivée hors du Japon début 2023 sur Nintendo Switch.