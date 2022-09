L’éditeur et développeur français Ubisoft a révélé que sa toute nouvelle aventure de Mario + Lapins Crétins, Mario + Rabbids : Sparks of Hope passe gold, ce qui signifie que le développement de base du jeu est enfin terminé et qu’une fois le marketing terminé, le jeu sera prêt à être lancé sur la Nintendo Switch le 20 octobre. Cela ne veut pas dire que l’équipe ne sera pas occupée à peaufiner les choses en vue d’une éventuelle mise à jour le premier jour, mais le cœur du jeu Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope est désormais prêt à être lancé.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : une aventure cosmique aux proportions galactiques en compagnie de Mario et des Lapins Crétins est sur le point de débuter. Explorez librement des planètes colorées, découvrez des secrets et sauvez les Sparks ainsi que la galaxie au cours d’intenses batailles tactiques. Explorez librement toutes sortes de planètes regorgeant de secrets. Recrutez jusqu’à 30 Sparks possédant chacun des pouvoirs et des capacités uniques. Ces êtres malicieux pourraient être la clé de la victoire ! Mario et les Lapins Crétins arriveront-ils à stopper les ténèbres ? Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira le 20 octobre sur Nintendo Switch et peut-être précommandé depuis le Nintendo eShop. Une Édition Gold du jeu, elle aussi disponible en précommande, inclut le jeu, des skins d’armes ainsi qu’un passe saisonnier incluant tous les DLC à venir ajoutant de nouvelles aventures ainsi que de nouvelles quêtes et batailles.