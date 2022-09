Jupiter annonce Picross S8 et le jeu sortira le 29 septembre sur Nintendo Switch comme toutes les opus précédents de la série.

Au menu cette fois-ci, l’ajout d’un mode à 4 joueurs en même temps. La série Picross S est arrivée sur Nintendo Switch en septembre 2017. Depuis lors, nous avons vu six titres supplémentaires. Jupiter a même créé Picross Lord of the Nazarick, Kemon’s Friends Picross et Picross S Genesis & Master System Edition.