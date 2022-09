Projet de longue date dont on sait uniquement pour le moment que la sortie est calée au 7 Avril 2023, le film d’animation Super Mario Bros. va enfin montrer a quoi il ressemble.

C’est par le biais d’un tweet de la Comic Con de New York que le premier teaser a été daté, ce sera donc pour le 6 Octobre.

D’après Chris Pratt, la voix de Mario, nous devrions être surpris dans le bon sens. Affaire à suivre…

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU

— New York Comic Con (@NY_Comic_Con) September 22, 2022