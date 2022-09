Pour les fans de A Plague Tale espérant une longue histoire dans cette suite tant attendue, la durée du jeu A Plague Tale Requiem a été révélée, et les fans seront heureux d’apprendre qu’Asobo Studio a augmenté la durée de vie par rapport au premier jeu, mais pas au prix d’un remplissage.

Dans le dernier numéro de PLAY Magazine (numéro 19), Kevin Pinson, Lead Level Designer d’Asobo Studio, a révélé que les joueurs peuvent s’attendre à ce que la campagne de A Plague Tale Requiem dure entre 15 et 18 heures. Notez que cette durée suggérée est basée sur leurs propres playthroughs, ce qui signifie qu’elle pourrait être plus courte ou plus longue selon le joueur.

Bien sûr, la campagne étant presque deux fois plus longue que celle de l’original, certains d’entre vous se disent peut-être que cela signifie que le studio a « étoffé » le jeu pour le rendre plus long. En tout cas, selon Kevin, ce n’est pas le cas, l’éditeur Focus Interactive ayant même encouragé l’équipe à faire le jeu aussi long qu’elle le souhaitait, tant qu’elle était capable de raconter l’histoire qu’elle voulait.

« C’est une question de rythme, il n’y a pas de remplissage, on n’essaie pas de le rendre plus long parce que nous en avons besoin », assure Pinson à Play Magazine. « Notre éditeur Focus Interactive nous encourage à faire la longueur que nous voulons faire pour le jeu pour l’histoire que nous voulons raconter. Nous ne visons donc pas un nombre d’heures spécifique. Ce n’est pas quelque chose que nous prenons en compte lorsque nous concevons le jeu. Nous sommes une petite équipe de 70 personnes, donc nous devons être vraiment drastiques dans nos choix. »