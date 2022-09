Une fois de plus, de nouvelles informations ont été publiées officieusement sur Avatar The Last Airbender : Quest for Balance avant même que le jeu ne soit annoncé.

Précédemment, nous avions fait état d’une précommande pour un nouveau jeu Avatar : The Last Airbender. Avatar : The Last Airbender – Quest for Balance semble être un nouveau projet de GameMill Entertainment, qui serait inspiré de Zelda Breath of the Wild.

Cette fois-ci, un listing sur GameFly révèle que la date de sortie du jeu est le 8 novembre 2022, ce qui est étonnamment proche étant donné que nous n’avons encore rien entendu d’officiel sur ce jeu.