Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway – 5.2GB

Crossroads Inn: A Fantasy Tavern Sim – 3.9GB

The Legend of Heroes: Trails from Zero – 3.1GB

In Sound Mind – 2.7GB

Shotgun Farmers – 2.6GB

JoJo Siwa: Worldwide Party – 2.6GB

Caffeine: Victoria’s Legacy – 2.0GB

Josh Journey: Darkness Totems – 1.4GB

Kamiwaza: Way of the Thief – 1.3GB

Let’s Build a Zoo – 714MB

9 Clues 2: The Ward – 707MB

Bus Simulator City Ride – 655MB

Touhou Shoujo Tale of Beautiful Memories – 540MB

Penko Park – 531MB

Bloodwash – 397MB

Temp Zero – 340MB

Piratepoly Gold: Caribbean Treasure – 311MB

C.A.R.L. – 266MB

Host 714 – 250MB

memory – The Original Matching Game from Ravensburger – 204MB

Wizorb – 199MB

Picross S8 – 198MB

The Battle of Polytopia – 167MB

Fashion Friends – 159MB

Hazelnut Hex – 136MB

Casual Challenge Players’ Club – 129MB

Moon Dancer – 122MB

Burger Patrol – 65MB

FerroSlug – 56MB

Jewel Diamonds – 54MB

Kattish – 44MB

A Frog’s Job – 39MB

Dinogotchi – 38MB

Frogice – 34MB