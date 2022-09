Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Actraiser Renaissance – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Aegis Defenders – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Anodyne – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Axiom Verge – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Balan Wonderworld – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Beyond a Steel Sky – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Blazing Chrome – $6.79 (prix de base: $16.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Blue Fire – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Carto – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Chocobo GP – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Crysis Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Cytus Alpha – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Demon Gaze Extra – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $20.00 (prix de base: $39.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base: $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base: $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base: $12.49)

– Dungeon Encounters – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Eldest Souls – $(.99 (prix de base: $19.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $10.49 (prix de base: $20.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Flinthook – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Forager – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Giga Wrecker Alt. – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Hand of Fate 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base: $39.99)

– In Other Waters – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Kill la Kill: IF – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Kingdom Hearts 1.5 HD + 2.5 HD Remix Cloud Version -$27.99 (prix de base: $39.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $62.99 (prix de base: $89.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Ninjago Movie Video Game – $7.49 (prix de base: $49.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $41.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – $41.99 (prix de base: $69.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Lumines Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Mighty Goose – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.99 (prix de base: $9.99)

– MO Astray – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Murder by Numbers – $5.09 (prix de base: $14.99)

– Mutant Year Zero – $17.99 (prix de base: $44.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Narita Boy – $8.74 (prix de base: $24.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Neon Abyss – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Nidhogg 2 – $6.74 (prix de base: $14.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– OlliOlli World – $20.09 (prix de base: $29.99)

– One Step From Eden – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked Special Edition – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Panzer Paladin – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Paradise Killer – $9.99 (prix de base: $19.99)

– PC Building Simualtor – $5.99 (prix de base: $19.99)

– PGA Tour 2K21 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Rise: Race the Future – $8.24 (prix de base: $16.49)

– Roki – $6.79 (prix de base: $19.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base: $28.99)

– SaGa Frontier Remastered – $17.49 (prix de base: $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base: $19.99)

– SkateBIRD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Slay the Spire – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Spelunker Party – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $3.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Steel Assault – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Streets of Rage 4 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Supraland – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Tails of Iron – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Tetris Effect: Connected – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $32.49 (prix de base: $49.99)

– The Good Life – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $24.99 (prix de base: $39.99)

– The Jackbox Party Pack 2 – $11.24 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 8 – $19.49 (prix de base: $@9.99)

– The Wild at Heart – $16.74 (prix de base: $24.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Tiny Metal – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Tohu – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Ultra Street Fighter II: The Final Challengers – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Unrailed – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Unsighted – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Void Bastards – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Wildfire – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Wild Guns Reloaded – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Windjammers – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Windjammers 2 – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Wizard of Legend – $6.39 (prix de base: $15.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base: $19.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Worms Rumble – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Ys Origin – $7.99 (prix de base: $19.99)