L’aventure de ce renard sortira mi-octobre sur Switch, Xbox et PC, avec une version PlayStation à venir. Obtenez votre code de review maintenant et soyez parmi les premiers à jouer Trifox.

27 SEPTEMBRE, 2022 – Dès le mois prochain, Trifox téléporte les joueurs dans un monde coloré et plein de surprises, avec un nouveau rebondissement amusant dans chaque level.

L’aventure cartoonesque démarre le 13 octobre sur Nintendo Switch, et le 14 octobre sur Xbox et PC (Steam, Epic, GOG et autres). Les versions PS4 & PS5 suivront peu après (date exacte à confirmer). Trifox coûtera 19,99€ et est disponible pour une durée limitée avec une remise de lancement de 10 %.

Trifox, le premier jeu du développeur belge Glowfish Interactive, s’inspire des jeux favoris de leur propre enfance, tels que Crash Bandicoot, Jak & Daxter et Ratchet & Clank.

Trifox’s est un renard avec une mission : récupérer sa télécommande volée ! En tant que renard polyvalent, Trifox peut utiliser les compétences de trois classes différentes : Warrior, Mage et Engineer. Chacun d’entre eux possède un ensemble unique de compétences qui peuvent être combinées, permettant aux joueurs de créer un protagoniste rusé avec un ensemble de mouvements personnalisés.

Trifox est une aventure d’action colorée et cartoonesque mettant en scène un renard phénoménal et plein de talent ! Après l’attaque de sa maison et le vol de sa télécommande, Trifox se lance à la poursuite des mystérieux voleurs dans une aventure pleine d’action. Utilisez la magie, la force et de superbes gadgets pour déjouer les plans de vos ennemis dans quatre mondes dangereux et vous frayer un chemin jusqu’à l’affrontement final au quartier général des méchants !

Caractéristiques principales

Trois classes différentes : Manipulez un marteau géant en tant que Warrior, maîtrisez la magie et le mystère en tant que Mage ou utilisez un sac à dos rempli de gadgets en tant qu’Engineer!

Manipulez un marteau géant en tant que Warrior, maîtrisez la magie et le mystère en tant que Mage ou utilisez un sac à dos rempli de gadgets en tant qu’Engineer! Mélangez les styles : construisez votre propre renard rusé en combinant différentes classes ! Vous voulez lancer des sorts et tirer avec un canon Gatling ? Pas de problème !

construisez votre propre renard rusé en combinant différentes classes ! Vous voulez lancer des sorts et tirer avec un canon Gatling ? Pas de problème ! 30 compétences à débloquer : Collectez et dépensez des pièces pour obtenir de nouvelles compétences telles que Spike Slam, Shield Bubble, Guided Missile et bien plus encore !

Collectez et dépensez des pièces pour obtenir de nouvelles compétences telles que Spike Slam, Shield Bubble, Guided Missile et bien plus encore ! Quatre mondes à explorer : combattez de nombreux ennemis, sautez par-dessus les pièges et surmontez les énigmes de l’environnement pour finalement affronter des boss difficiles !

combattez de nombreux ennemis, sautez par-dessus les pièges et surmontez les énigmes de l’environnement pour finalement affronter des boss difficiles ! Une aventure rétro moderne : une expérience de jeu nouvelle et fraîche conçue pour évoquer la nostalgie des classiques de la plateforme 3D !