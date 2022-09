GS2 Games and Leonardo Interactive annoncent aujourd’hui une version boite pour Willy Morgan and The Curse of Bone Town sur Nintendo Switch.

Le jeu d’aventure à défilement latéral de type point-and-click a débarqué pour la première fois sur Nintendo Switch en juin 2021. Jusqu’à présent, il n’a été vendu que sous forme de téléchargement numérique sur l’eShop. La version physique de Willy Morgan and The Curse of Bone Town est prévue pour novembre 2022. Amazon a déjà lancé les précommandes outre-atlantique, on attend encore chez nous.

Willy Morgan est un jeu d’aventure à la troisième personne ayant pour cadre un univers fantastique avec une thématique «pirate» relevée d’une touche de modernité. Associant le gameplay traditionnel des point-and-click à des graphismes 3D uniques rappelant ceux des dessins animés, Willy Morgan présente l’atmosphère onirique, l’humour et la liberté d’exploration propres aux classiques intemporels du genre. L’histoire du jeu se déroule au travers de dialogues pleins d’humour et d’énigmes stimulantes. Vous aurez besoin de bonnes facultés d’observation, d’intuition et d’imagination pour espérer réussir à découvrir la vérité…

Gameplay non linéaire: Explorez l’univers du jeu sans contrainte, récupérez des objets et résolvez une multitude d’énigmes et casse-têtes élaborés.

Style graphique unique: Un monde imaginaire baigné dans une atmosphère de magie.

Découvrez des cinématiques splendides et plus de 50 scènes différentes.

Un univers classique remis au goût du jour: Des pirates à l’ère des ordinateurs ? Après tout, pourquoi pas ?

15 personnages avec lesquels interagir: Découvrez une histoire complexe à travers plusieurs heures de dialogues interactifs bourrés d’ironie et de références méta.

Bande originale: Plus de 2 heures de musique spécialement créée pour le jeu.

10 ans ont passé depuis la mystérieuse disparition du père de Willy, le célèbre archéologue Henry Morgan. Un jour, le facteur apporte à Willy une étrange lettre dans laquelle est écrit :

«Si tu reçois cette lettre, ça signifie que les choses ne se sont pas

passées comme prévu et que tu vas devoir finir ce que j’ai commencé.

Rends-toi le plus vite possible à la vieille auberge de Bone Town,

chambre numéro 09, mais ne fais confiance à personne…»