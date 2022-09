Stockholm, Suède, 29.09.2022 — Le développeur indépendant Midjiwan AB a annoncé que son jeu de stratégie 4X au rythme effréné, The Battle of Polytopia, sortira sur Nintendo Switch™ le 13 octobre. Cette version comprendra toutes les tribus principales actuellement disponibles dans les versions de jeu de l’App Store de Steam, Google Play et de Tesla Arcade, plus les fonctionnalités au joystick et à l’écran tactile. Pré-commandez La Bataille de Polytopia sur Nintendo Switch, dès aujourd’hui.

Jetez un œil à la bande-annonce de La Bataille de Polytopia sur Nintendo Switch ci-dessous :

L’arrivée de La Bataille de Polytopia sur Nintendo Switch marquera l’ouverture du jeu sur consoles de salon pour la première fois. Téléchargé plus d’un million de fois sur PC, Mac et sur téléphone mobile, le jeu est réputé pour sa profondeur stratégique, son interface épurée et son style artistique qui se démarque visuellement. Il a même acquis une solide réputation parmi les propriétaires de véhicules Tesla grâce à sa disponibilité sur leur tableau de bord.

Situé dans le Carré, ou l’étrange planète natale des belliqueux Polytopiens, La Bataille de Polytopia voit les joueurs devenir le dirigeant de l’une des 12 tribus, chacune avec leurs propres caractéristiques et technologies. Bâtissez et développez la civilisation de votre choix en affrontant d’autres tribus, en recherchant de nouvelles inventions et en maîtrisant la puissante magie que vous découvrirez au passage.

« Polytopia a été conçu par des fans de stratégie à la recherche de courtes sessions de domination à la difficulté corsée, que ce soit chez eux ou dans les transports. Ce qui en fait le jeu parfait pour la console hybride de Nintendo, » explique Christian Lovstedt, DG chez Midjiwan AB. « Nos joueurs déjà existants l’on qualifié de jeu d’échec du 21e siècle ! »

Veuillez trouver une liste complète des fonctionnalités de La Bataille de Polytopia sur Switch, ci-dessous :

4x (eXploration, eXpansion, eXploitation et eXtermination).

Exploration, stratégie, agriculture, construction, guerre et recherche technologique.

Les 12 tribus de base : Xin-Xi, Imperius, Bardur, Oumaji, Kickoo, Hoodrick, Luxidoor, Vengir, Zebasi, Ai-Mo, Quetzali, Yădakk.

Trois modes de jeu – Perfection, Domination et Créatif

Matchs miroir (Rencontrez des adversaires avec la même tribu)

Des types de cartes configurables – Zone aride, Lacs, Continents, Archipel et Monde aquatique.

Une grande variété de tribus différentes avec des natures, des cultures et des expériences de jeu différentes.

Des cartes générées automatiquement qui transformera chaque partie en une nouvelle expérience.

Possibilité de jouer en mode hors-ligne.

Possibilité de passer et jouer

Des graphismes vraiment adorables en polygones bas.