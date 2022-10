Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Bus Driving Simulator 22 – 4.1GB

One True Hero – 3.5GB

Them’s Fightin’ Herds – 3.1GB

Let’s Sing ABBA – 3.0GB

Cyjin: The Cyborg Ninja – 2.8GB

In Sound Mind – 2.7GB

Remorse: The List – 2.5GB

CHAOS;HEAD NOAH – 2.4GB

CHAOS;CHILD – 2.3GB

LawnMower: Mortal Race – 1.8GB

Endless Memories – 1.5GB

L.O.L. Surprise! B.B.s BORN TO TRAVEL – 1.5GB

Ultra Mega Xtra Party Challenge – 1.4GB

Smurfs Kart – 1.3GB

Unusual Findings – 1.2GB

Fallen Knight – 1.2GB

Youropa – 1.1GB

CoComelon: Play with JJ – 1.0GB

CosmoPlayerZ – 971MB

Atari Mania – 795MB

Bus Simulator City Ride – 655MB

Witchcrafty – 418MB

The Witch’s House – 395MB

Shatter Remastered Deluxe – 341MB

Loot Box Simulator – RPG Anime Girls – 303MB

Maze Blaze – 252MB

Super Jagger Bomb – 232MB

Falling Out – 161MB

Tribe Explorer – 129MB

Isekai Bride Hunting: Meir Edition – 125MB

A Winding Path – 106MB

Brick Breaker Ball Shooter – 84MB

Billiard: Classic 8 Ball Pool – 75MB

Forest Pop – 65MB

BOT.vinnik Chess 2 – 55MB