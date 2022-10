Lorsqu’un cauchemar s’insinue dans la réalité, seuls ceux que nous avons dotés de pouvoirs magiques dans notre enfance peuvent relever le gant. Pour secourir sa maîtresse, un vaillant ours en peluche n’hésite pas à s’aventurer au-delà des fins heureuses afin de défier les forces des ténèbres.

Trinity Team, les développeurs à l’origine de la franchise » Slaps And Beans « , qui a remporté un énorme succès grâce au crowdfunding (plus de 500 000 dollars), et l’éditeur mondial 101XP, ont annoncé la date de sortie de The Darkest Tales, prévue pour le 13 octobre 2022.

Suivez les sinistres aventures de Teddy, un ours en peluche qui s’est donné pour mission de sauver Alicia, à qui il appartient, du royaume des cauchemars et contes corrompus. Qui serait prêt à lutter envers et contre tout pour sauver la vie d’une enfant devenue adulte, si ce n’est son vieux jouet oublié ?

The Darkest Tales vous convie à une incursion riche et captivante dans un monde fantastique, peuplé de personnages familiers. Dans ces paysages de contes de fées, vous vous lancerez dans une quête épique, émaillée de questions existentielles délicates.

vous convie à une incursion riche et captivante dans un monde fantastique, peuplé de personnages familiers. Dans ces paysages de contes de fées, vous vous lancerez dans une quête épique, émaillée de questions existentielles délicates. Et ils ne vécurent pas heureux Si vous croiserez certainement la route de vos héros d’enfance, les retrouvailles risquent d’être douloureuses. De nos jours, les petits bonshommes de pain d’épices sont assoiffés de sang, la Belle au bois dormant n’a pas fermé l’œil depuis des siècles et la Petite Sirène ressemble plus à une sorcière des mers qu’à une innocente fillette des océans.

Si vous croiserez certainement la route de vos héros d’enfance, les retrouvailles risquent d’être douloureuses. De nos jours, les petits bonshommes de pain d’épices sont assoiffés de sang, la Belle au bois dormant n’a pas fermé l’œil depuis des siècles et la Petite Sirène ressemble plus à une sorcière des mers qu’à une innocente fillette des océans. Teddy aux pattes d’argent Notre chevalier en peluche est un véritable touche-à-tout ! D’une paire de ciseaux, il confectionne une lame aiguisée et un arc qui tire des aiguilles pouvant aussi servir de grappin. Contre les forces du mal, tous les coups sont permis !

Notre chevalier en peluche est un véritable touche-à-tout ! D’une paire de ciseaux, il confectionne une lame aiguisée et un arc qui tire des aiguilles pouvant aussi servir de grappin. Contre les forces du mal, tous les coups sont permis ! Le pire est à venir Chaque niveau propose une version dénaturée d’un conte de fées, remplie de combats, d’obstacles et de secrets. Tout au long de votre périple, vous gagnerez en expérience, développerez vos compétences et surmonterez une multitude de défis. Ainsi, il vous faudra aussi bien pourfendre des canards en caoutchouc sanguinaires qu’explorer le château des géants dans le ciel, et bien plus encore.

L’univers de The Darkest Tales est aussi riche que mystérieux. Au fil de votre progression et de vos combats, vous lèverez le voile sur les secrets de ce monde cauchemardesque, jusqu’à écrire vous-même la fin de ce sinistre conte.