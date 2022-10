Les personnes intéressées par une version physique de RPG Time : The Legend of Wright seront peut-être intéressées d’apprendre qu’Aniplex sortira le jeu en physique au Japon. De plus, l’anglais sera disponible sur la cartouche (ici).

Le RPG qu’un amoureux des jeux vidéo, Kenta, a dessiné lui-même dans son cahier. À chaque page tournée, plein de nouvelles mécaniques excitantes et uniques vous attendent ! Laissez Kenta, un jeune garçon rêvant de devenir développeur de jeux vidéo, vous faire découvrir dans sa salle de classe le chef-d’œuvre né de son imagination : « The Legend of Wright ». Malgré son titre, « RPG Time » n’est pas qu’un simple jeu de rôle griffonné dans un cahier. Son monde, fabriqué de carton et de fournitures scolaires se trouvant sur le bureau du jeune garçon, sera aussi le théâtre de phases d’action, d’aventure, de shoot ’em up, de combat au tour par tour et bien plus encore ! Découvrez ces pépites vidéoludiques aux formes diverses et variées issues de l’esprit créatif et joueur de Kenta. Une expérience de jeu à la fois nouvelle et nostalgique vous attend, vous aussi, après l’école ! Après 15 ans de conception et 9 ans de développement, ce jeu débordant d’imagination et au style sans pareil connaît un succès mondial. Il a en effet déjà décroché bon nombre de prix lors des Tokyo Game Show, Taipei Game Show, BitSummit et autres conventions, pour son originalité créative et ses innombrables idées.

