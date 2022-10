Dans les projets qui ont été annulés et abandonnés chez Nintendo, un spinoff de la série The Legend of Zelda aurait refait surface au travers de quelques descriptions et concept arts.

Placé sous l’égide de Retro Studios, les développeurs de la série Metroid Prime, un jeu de stratégie pour Nintendo DS basé sur la licence Zelda avait été pitché à Nintendo. Ce dernier n’a finalement pas été retenu et annulé.

C’est la chaîne youtube Did You Know Gaming? qui a mené l’enquête et trouvé un document de 22 pages décrivant l’idée de ce jeu.

Heroes of Hyrule donc, aurait eu une histoire en dehors des aventures de Link dans lequel un jeune garçon nommé Kori devait rassembler les pages perdues d’un livre qui scellait Ganon depuis un siècle. Inconscient de ce que livre cachait il aurait découvert au fil des pages retrouvées une histoire contant l’aventure d’un Goron, une Zora et Rito partis au château de Ganon pour libérer Link de l’emprise du mal.

Le gameplay aurait été divisé entre des phase dans le présent avec Kori et les passages du livre dans le passé. La portion dans le présent ayant un gameplay classique de Zelda, là où le passé aurait eu des mécaniques de RPG tactique au tour par tour avec des puzzles à résoudre.

L’originalité du concept venait également de l’absence de statistiques classiques de RPG tour par tour, les phases dans le présent et le passé faisant principalement compléter des puzzles dans le but de déverrouiller des objets et quarts de coeurs pouvant aider mutuellement les protagonistes dans le passé ou Kori dans le présent.

Le projet n’a malheureusement jamais été bien loin puisque le pitch a instantanément été refusé par Nintendo. A ce jour aucun prototype de gameplay n’a donc été développé et le jeu restera à jamais scellé dans ce document de 22 pages trouvé récemment.

Pour en savoir plus sur ce fameux projet abandonné nous vous invitons a regarder la vidéo Youtube traitant du sujet par Did you know Gaming? :