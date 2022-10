Killer Queen Black sera mis hors ligne et fermera ses portes le 30 novembre.

Chers joueurs et amis de Killer Queen Black, C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons qu’après trois années extraordinaires, KQB sera mis hors ligne le 30 novembre 2022. Ce n’est pas quelque chose qui a été planifié ou prévu. KQB a été construit sur Amazon GameSparks, le service qui fournit la fonctionnalité de backend pour notre jeu. Malheureusement, Amazon a décidé de fermer ce service le 30 septembre. Nous avons déplacé des montagnes et dépensé un trésor pour migrer vers un autre fournisseur, mais malheureusement, la tâche équivalait à une réécriture presque complète du jeu, et ce n’est tout simplement pas dans les cartes pour Liquid Bit en ce moment. Nous travaillons sur des projets d’open-source du jeu, et espérons, avec un peu de chance et de soutien, qu’il renaîtra à l’avenir. Nous savons que c’est un choc et une déception pour beaucoup d’entre vous qui ont passé tant de temps et d’énergie à jouer à notre jeu et à faire de la communauté un endroit formidable. Nous pouvons vous assurer que nous sommes tout aussi déçus que vous. Sachez que nous avons fait tout notre possible pour maintenir en vie la composante en ligne – malheureusement, c’était tout simplement hors de notre portée en tant que développeur indépendant. Nous avons cependant obtenu d’Amazon une prolongation de deux mois de l’utilisation du service jusqu’au 30 novembre, afin que notre championnat puisse se terminer sans interruption. Liquid Bit poursuit sa route et nous continuons à développer notre nouveau titre, que nous espérons pouvoir partager très bientôt. Soyez assurés que nous ferons en sorte que des problèmes de cette nature ne puissent plus contrarier notre production ou interrompre nos futures parties en ligne. C’était une course folle et je suis reconnaissant pour le soutien de chacun. Merci. – Matt Tesch

Un épique jeu de plateforme de stratégie pour jusqu’à huit joueurs, en ligne ou en local. Jouez à Killer Queen Black tranquillement au cours de parties en mode Quickplay, faites montez la pression avec des parties classées ou invitez vos amis dans une salle de jeu privée. Facile à jouer, difficile à maîtriser, fun pour tout le monde ! Killer Queen Black, inspiré par le jeu d’arcade à succès, Killer Queen, vous permet de vous battre pour votre ruche de trois manières différentes. Vous arrogerez-vous la victoire en sautant sur l’escargot, en amassant des baies ou en anéantissant la reine ennemie ? Attaquez, volez et restez en vie. Si vous tenez le rôle de la reine, vous chercherez à protéger votre ruche et vos ouvrières. Les responsabilités ne s’arrêtent pas là. Mettre en place une stratégie sera bénéfique, mais vous devrez aussi être capable de vous adapter et de contrer celle de l’équipe adverse. Vous voulez des responsabilités mais préférez combattre plutôt qu’esquiver la mort ? Les ouvrières possèdent une excellente capacité d’adaptabilité, ce qui les rend essentielles pour mener à bien des missions victorieuses. Sans défense à l’origine, les ouvrières collectent des baies et se dirigent vers la ruche. Cependant, elles peuvent aussi accélérer et devenir des guerrières. Ces ouvrières métamorphosées manient la masse, l’épée, le bouclier et le fusil laser pour devenir rapidement des agresseuses mortelles.