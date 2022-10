Il sortira le 13 octobre.

Pilotwings 64 est l’un des nombreux jeux que Nintendo a confirmés pour le Switch Online lors d’un Nintendo Direct le mois dernier. Les jeux Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3, Pokemon Stadium, Pokemon Stadium 2, 1080° Snowboarding et Excitebike 64 seront également disponibles. Et pour couronner le tout, GoldenEye 007, qui sera « bientôt » disponible.

Élancez-vous dans les grands espaces célestes avec ce superbe jeu de simulation de vol et d’action de Nintendo ! Choisissez l’un des six aviateurs et attaquez-vous à des missions de plus en plus difficiles pour gagner vos galons : Beginner’s Class, Class A, Class B et pour finir, Pilot Class. Pour obtenir le grade Pilot Class, vous devrez réussir 24 tests en vol.

Au début, les véhicules disponibles sont le Hang Glider, le Rocket Belt et le Gyrocopter. Obtenez de bons résultats pour décrocher votre licence et déverrouiller jusqu’à quatre jeux bonus. Plongez en parachute dans Sky Diving, déployez vos ailes et volez comme un oiseau dans Birdman et rebondissez bien haut dans Jumble Hopper. Vous pourrez même essayer de toucher le centre d’une cible éloignée après vous être transformé en Cannonball humain ! Pour gagner vos galons, vous devrez maîtriser les décollages, les atterrissages et le vol. En plein vol, contrôlez votre réserve de kérosène et l’altitude, ainsi que les conditions météorologiques.

Pour décrocher des licences avancées, vous devrez suivre des itinéraires difficiles et rapporter des preuves photos. Par exemple, pour décrocher la licence Pilot Class en Rocket Belt, vous devrez voler dans une caverne sinueuse et piloter un Rocket Ball rebondissant le long d’une montagne escarpée. Pour gagner vos galons, vous devrez combattre les courants montants, les nuages et les tempêtes de neige. Les fans d’action pourront lancer quelques séries de fusées contre Mecha Hawk, robot rampant sur la Little States Island. Les décors varient des jungles torrides de Crescent Island aux banquises de glace d’Everfrost Island. Little States Island est couverte de symboles américains célèbres, tels que le mont Rushmore, la Statue de la liberté et le Grand Canyon.

Les processeurs de la N64 remplissent les riches décors de tas d’objets en mouvement, tels que des montgolfières, des baleines surgissant de l’eau, de la fumée s’élevant d’une raffinerie de pétrole et une navette spatiale en pleine ascension. Les splendides effets de transparence vous donneront quant à eux l’impression de traverser les nuages.