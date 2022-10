On commence aujourd’hui avec le très attendu Lonesome Village qui sortira le 1er novembre pour 19,99 € et la langue française est confirmée pour le lancement.

De quoi fêter ça avec un nouveau trailer (voir plus bas).

Bénéficiez le rôle de Wes, Coyote et aide à restaurer la vie et l’espoir des gens dans ce simulateur de vie plein de puzzles, d’aventure et de secrets !

Caractéristique :

Un style artistique magnifique et saisissant : le village solitaire est l’endroit idéal pour se reposer après une longue journée dans la vraie vie.

Découvrez un monde complexe et fascinant plein de mystères et d’aventure.

Résolvez des puzzles incroyables pour entrer et gravir une mystérieuse tour magique, un donjon en même temps.

Passez votre temps et faites-vous des amis avec une variété de personnages adorables et assez particuliers.

Sauvez les villageois d’un séjour dangereux dans la tour et aidez à les ramener chez eux !

Faites votre maison, cultivez des terres dans la ville, changez de style et personnalisez votre maison à l’intérieur et à l’extérieur.

Aidez Lonesome à prendre vie à sauver les villageois et à faire des missions secondaires telles que la récolte, la pêche et la recherche de trésors !

Découvrez l’histoire passionnante des origines de Lonesome et découvrez le secret passé de Wes !

L’éditeur Blowfish Studios et le développeur Bitmap Galaxy ont annoncé RandoMine sur Switch. Le platformer nain roguelite en 2D sera lancé au deuxième trimestre 2023.

Dans RandoMine, faites la connaissance de quatre demi-dieux en herbe dont les ambitions sont contrariées suite à une calamité provoquée par leur propre avarice. RandoMine vous permet d’incarner quatre demi-dieux en herbe pour les aider à payer leur dette suite au saccage de la Taverne Céleste. Le jeu propose un pixel-art vif et détaillé, accompagné d’un casting de personnages loufoques et attachants. Creusez, taillez et faites voler en éclats les obstacles sur votre chemin le long des grottes aléatoires remplies de pierres précieuses, de monstres et de trésors. Choisissez votre héros, chacun ayant ses propres capacités et avantages uniques. Creusez vos propres puits et tunnels pour atteindre des veines de minerai ou pour découvrir des pièces cachées. Utilisez des mécanismes de plateforme classiques pour venir à bout de salles truffées de pièges et de créatures, puis collecter leurs artefacts rares. En chemin, arrêtez-vous dans les villes pour dépenser vos ressources durement gagnées et améliorer votre équipement, rendant ainsi vos héros plus résistants et plus puissants. Mais soyez sur vos gardes. Les grottes fourmillent de frelons, de grenouilles géantes ou encore d’yeux géants ailés qui lancent des lasers. Des pièges et des tourelles de toutes sortes attendent vos aventuriers au détour de chaque couloir. Traversez trois environnements différents, chacun peuplé d’ennemis et de dangers différents et défendus en dernier recours par leur propre mini-boss.

Explorez des niveaux en constante évolution qui ne cessent de vous mettre au défi et de vous surprendre.

Trouvez la solution à des énigmes soigneusement élaborées pour obtenir des récompenses.

Gagnez des améliorations qui améliorent les capacités de votre équipe.

Personnalisez votre façon de jouer avec une nouvelle sélection d’artefacts et de malédictions avant chaque niveau.

Bandai Namco a déterminé une date de sortie définitive pour Ultra Kaiju Monster Rancher en occident. Les propriétaires de Nintendo Switch pourront se procurer le titre à partir du 20 octobre 2022. Pour rappel, Ultra Kaiju Monster Rancher sera uniquement numérique en occident. Cependant, une version physique est prévue pour l’Asie, avec une version en anglais.

L’éditeur 7Levels a annoncé qu’il allait proposer Football Cup 2022 sur la Switch le 13 octobre prochain. Le titre sera vendu au prix de 15 $ et occupera 201 Mo d’espace. Football Cup 2022 comprendra des options linguistiques en anglais, français, allemand, italien, portugais, russe et espagnol. Les terrains des stades les plus célèbres brillent sous les projecteurs et sont prêts à accueillir votre équipe. Explorez les nombreux niveaux au design unique et frayez votre chemin à travers chaque phase du tournoi ! Rencontrez les légendes en finale et montrez-leur comment on fait ! Réclamez tous vos trophées et devenez un phare de l’expérience footballistique. Football Cup 2022 a apporté de nombreuses améliorations par rapport au dernier opus de la série, vous pouvez vous attendre à des choses telles que de nouvelles équipes, un système de sélection de kits et une boutique, un nouveau système de pièces, une caméra, une animation et une interface utilisateur améliorées, un coup d’envoi retravaillé pour les gardiens de but, des quêtes quotidiennes ajoutées, des modes de jeu mis à jour et de nombreuses autres améliorations et optimisations.

Les stades les plus beaux sont sous les feux des projecteurs et prêts à accueillir votre équipe. Explorez des quantités importantes de niveaux au design unique et frayez-vous un chemin à travers chaque phase de tournois! Rencontrez les légendes lors de la finale et montrez-leur comment on joue ! Réclamez tous vos trophées et devenez un modèle de l’expérience du football.

Mars Base, le jeu de simulation d’agriculture en serre en 16 bits du développeur KZ Games et de l’éditeur Freedom Games, compte à rebours pour le décollage et la colonisation de Switch. Le jeu est prévu pour le 8 décembre 2022 et sera proposé au prix de 20 dollars. Mars Base prend en charge les langues suivantes : anglais, français, allemand, espagnol, japonais et chinois simplifié.

Bienvenue dans Mars Base, votre pied-à-terre, mais sur Mars ! Participez à une expédition hors du commun en votre qualité de botaniste : créez des cultures fertiles, nourrissez les colons et levez le voile sur les secrets de la planète rouge ! Alors ? Parés à « l’amarsissage » ? Bienvenue sur Mars, aventurier·ère ! Vous faites partie des heureux élus pour partir coloniser l’énigmatique planète rouge et y établir une présence humaine pérenne. Vous serez assigné·e à Mars Base, au beau milieu de la superbe région d’Erebus Montes sur l’Amazonis Planitia. Votre mission ? Vous assurer que la colonie soit autosuffisante grâce à l’agriculture. Pour vous impossible n’est qu’un mot et vous transformerez les terres martiennes arides en de fertiles sols arables. Si vous y parvenez, vous serez le premier pas dans la grande histoire de l’homme sur Mars. N’oubliez quand même pas que vous travaillerez à des millions de kilomètres de la Terre. Il ne sera pas possible de vous faire livrer des vivres pour mener à bien votre mission.

Bienvenue dans Mars Base. La région d’Erebus Montes est l’un des endroits les plus fascinants de Mars avec sa riche histoire géologique. Mars Base aura pour but de découvrir toutes les richesses de cette histoire et de nous aider à mieux comprendre notre nouvel habitat.

La base est un organisme vivant avec des dizaines d’installations. Vous aurez accès à toutes les ressources nécessaires à votre arrivée, parmi elles des ateliers de fabrication, des labos de recherche, des centrales solaires et vos bonnes vieilles serres.

Chaque colon a quelque chose à partager. Ne perdez pas le contact avec vos camarades d’expédition pour connaître leur histoire et savoir ce que vous pourriez faire pour eux. L’union fait la force !

De nouveaux colons rejoindront votre aventure tous les deux ans terriens pour venir renforcer les compétences sur place et vous aider à agrandir Mars Base. Admirez ce qui n’était qu’un avant-poste devenir une véritable cité extraterrestre !

Fertilisez Mars. En tant que botaniste dans cette expédition, vous aurez pour mission de transformer une planète morte en un véritable écosystème, plante après plante. Les autres colons vous seront reconnaissants de leur épargner la famine.

Les sols martiens peuvent être secs et toxiques, alors il faudra être créatif ! En partant de ressources de base, fournies chaque jour par les autres colons, vous pourrez rendre ces terres désolées en un berceau pour la vie.

Un colon ne vit pas que de patates « à l’engrais humain ». Étendez vos activités agricoles pour diversifier vos cultures et subvenir à tous les besoins en nutriments. Il va falloir des vitamines pour vaincre le scorbut !

Vous devrez utiliser toute une gamme d’outils pour atteindre vos objectifs allant de planteuses modulables à l’infini jusqu’à des robots pour automatiser votre travail.

Mars est plus qu’une nouvelle avancée de l’homme vers les étoiles. C’est également une planète aux plaines battues par les vents, aux montagnes cyclopéennes cachant de gigantesques tunnels de lave et systèmes de grottes, et donc l’un des endroits les plus hostiles pour l’homme. Récoltez vos cultures et emportez-les lors de vos expéditions d’exploration en dehors de Mars Base !

Si vous parvenez à braver les cyclones de poussière à la surface et les mystères engloutis sous terre, vous gagnerez de précieuses ressources. Vous pourriez bien arriver à faire avancer l’objectif scientifique de la mission, tant que vous y êtes !

Fabriquer c’est survivre. Ramenez des ressources et voyez ce que vous pouvez en faire pour survivre aux défis qui vous attendent sur Mars… ou concentrez-vous sur vos projets agricoles !

Si vous avez un peu de temps, mettez votre toque et inventez la gastronomie martienne locale avec ses produits frais, baladez-vous en rover pour faire vos recherches ou construisez des fusées pour explorer les corps célestes qui gravitent autour de vous.

Mettez-vous à l’aise dans vos quartiers entièrement personnalisables où vous pourrez prendre un repos bien mérité après votre dur labeur. Nous rappelons à tous les colons que même si le sommeil est optionnel, le travail ne l’est pas.

RedDeer.Games a révélé que Broken Universe : Tower Defense sortira sur Nintendo Switch dans le courant de l’année.

One Last Breath sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch .