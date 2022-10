Mario, Rabbid Peach et leurs amis sont de retour pour une nouvelle aventure galactique !

Cursa, une entité mystérieuse et malveillante, recherche de l’énergie pour mettre à exécution son abominable plan qui plongera la galaxie dans le chaos. Corrompant les planètes de son influence maléfique, Cursa est déterminée à consommer toute l’énergie des Sparks, d’insolites créatures nées de la fusion entre des Lumas et des Rabbids. Elle anéantira tous ceux qui se trouveront sur son chemin. Afin de ramener l’ordre dans la galaxie et sauver les Sparks, Mario, ses amis et Bowser devront faire équipe avec les héros Rabbids et se lancer dans un mystérieux voyage à la découverte de suprenantes planètes. Rejoignez-les dans leur quête pour déjouer les plans de Cursa et ses dangereux sbires, et explorez une grande diversité de planètes peuplées d’habitants étonnants, renfermant autant de secrets hilarants et d’aventures mémorables. Affrontez vos ennemis via un système de combat innovant mêlant tactiques au tour par tour et action en temps réel. Quand cette équipe improbable combine ses forces avec l’immense énergie des Sparks, tout est possible… Pour le meilleur ou pour le pire! Seule l’équipe de héros la plus extravagante pourra raviver les étincelles de l’espoir à travers la galaxie! Mario + Rabbids Sparks of Hope sera disponible sur Nintendo Switch le 20 octobre 2022.