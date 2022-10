Saint-Ouen, France – 11 octobre 2022 : Fangamer, le développeur OMOCAT et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 du RPG singulier OMORI.

OMORI est un OVNI. Un jeu de rôle bizarre, attachant, effrayant, dont on ne ressort pas indemne. Déjà comparé à Earthbound et Undertale, OMORI est une expérience d’horreur psychologique à ne pas manquer !

À propos de OMORI : Explorez un monde étrange plein d’amis et d’ennemis colorés. Naviguez à travers le vibrant et le banal afin de découvrir un passé oublié. Le moment venu, le chemin que vous avez choisi déterminera votre destin… et peut-être aussi celui des autres. L’édition physique comprend un manuel imprimé et un autocollant photo !