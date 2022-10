Fin Septembre, Seth Kearsley un animateur ayant travaillé sur des films comme Tous en scène ou encore Comme des bêtes, mais aussi en tant que réalisateur pour des épisodes de Looney Tunes Show. Celui-ci a posté une mystérieuse photo d’une VHS sur laquelle on pouvait lire « Kingdom Hearts KH DVD V6.mov » en date d’Août 2003 et demandant comment convertir un format VHS au format numérique.

Who knows an easy way to import VHS to digital?#KingdomHearts pic.twitter.com/shYvBg12WG — Seth Kearsley (@SethKearsley) September 28, 2022

Visiblement, son post a suscité l’intérêt et il a visiblement eu de l’aide pour réussir sa conversion… Il a ainsi mis à disposition sur Youtube, le pilote inédit de Kingdom Hearts (attention c’est de l’animatique – des bouts de storyboards légèrement animés, mais cette version bénéficie en plus des voix d’effets sonores et de quelques musiques). Même si on doute que Disney et Square voit cette mise à disposition d’un bon oeil, Seth Kearsley en a profité pour gagner des « followers » !

Il précise néanmoins:

Ceci ne m’appartient pas. Je ne possède aucun droit sur cette vidéo, si ce n’est le fait qu’elle est le fruit de mon travail. Je n’en tire aucun profit. Je veux juste montrer mon travail. C’était il y a 20 ans. Ce n’est pas parfait et certains ne manqueront pas de le souligner. Mais j’étais vraiment fier de l’histoire que nous avons pu raconter avec le peu de temps dont nous disposions. Mettre en place tout l’univers d’une série tout en proposant un épisode type est loin d’être facile. Mais j’ai l’impression que nous avons réussi, d’ailleurs les enfants qui ont eu l’occasion de le voir à l’occasion des projections tests ont trouvé que c’était la meilleure chose qu’ils avaient vu ce jour là !

On vous laisse juger sur pièce (tant que la vidéo est encore disponible !)