Premier jeu hybride entre exploration de donjons et flipper: atteignez le haut de la tour en courant, jetant et sautant. Jeu solo chaleureux : améliorez vos compétences, pillez des trésors, affrontez des monstres. Explorez chaque salle et trouvez la clef, restaurez le pouvoir de l’Œil, répandez la paix.

Frosty Pop va sortir The Pinball Wizard sur Nintendo Switch. Le jeu est initialement apparu sur Apple Arcade et arrivera désormais sur la console de Nintendo le 27 octobre 2022 pour 9€99. The Pinball Wizard propose un mélange de progression dans les donjons et d’action de flipper d’arcade de la taille d’une bouchée, dans lequel les joueurs plient la physique à leur volonté avec des capacités magiques.

Oh, jeune Apprenti(e) ! Au sommet de la Montagne de l’Ombre, au pied de la tour du château, la sagesse placée en vous s’accomplira. Un jeu de donjon flipper vous attend pour tester vos aptitudes ! Gravissez la tour du château. Améliorez vos aptitudes. Accomplissez votre destin. Devenez le sorcier, c’est le but de votre naissance ! Le sorcier du flipper (The Pinball Wizard) est un jeu d’aventure et d’arcade où le personnage principal est propulsé dans l’action par un ensemble de leviers, comme la balle dans un flipper. Chaque niveau du jeu est une zone contenue dans une tour. Le but du jeu est de survivre et d’atteindre le sommet de la tour.