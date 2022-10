Comme vous le savez peut-être, Nintendo a un programme d’essai dans lequel ils offrent des téléchargements de jeux complets pour une durée limitée.

Depuis aout dernier, aucun jeu n’a été proposé. Mais Nintendo rectifie le tir avec l’annonce de Bloodstained: Ritual of the Night dans ce programme.

Ce jeu d’essai sera disponible du 21 au 27 octobre et permettra aux joueurs d’avoir un accès complet au jeu pendant cette période. De plus, le jeu bénéficiera d’une réduction de 60 % sur l’eShop japonais. Comme a chaque fois, pour profiter de l’offre d’essai en Europe, il suffit de passer votre compte Nintendo Switch Online en Japonais pour récupérer le jeu sur l’eShop dédié. Puis après le lancer depuis le même compte (que vous avez remis sur le pays « France »). Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop nippon, voici un guide qui vous y aidera.

Bloodstained: Ritual of the Night est un jeu de rôle gothique d’horreur et d’action à défilement horizontal qui se déroule dans l’Angleterre du 18e siècle. Une force paranormale a fait surgir un château infesté de démons, révélant avec lui des éclats de cristal imprégnés d’une puissance magique considérable. Vous incarnez Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d’un alchimiste qui cristallise lentement son corps. Pour se sauver, et sauver l’humanité, Miriam doit se frayer un chemin à travers le château pour vaincre l’invocateur, Gebel. Récupérez, fabriquez, et déverrouillez une vaste gamme d’armes, d’équipements et de butin pour vaincre les innombrables serviteurs et démons de l’enfer qui vous attendent !