GameXplain a réalisé une nouvelle vidéo comparative de la nouvelle version Nintendo Switch de Persona 5 Royal, en la comparant à la version PS4. Si vous voulez en savoir plus sur cet opus tant attendu, je vous invite à lire notre test.

Dans l’ensemble, les changements apportés à Persona 5 Royal sur Nintendo Switch semblent être minimes. En termes de contenu, vous obtenez évidemment exactement le même contenu. Les changements visuels semblent être mineurs et semblent se résumer à la saturation. La résolution sur Nintendo Switch ne peut pas non plus atteindre les mêmes sommets que la version PS4 et encore. Persona 5 Royal sera disponible sur Switch le 21 octobre 2022.