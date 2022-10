On apprend aujourd’hui que Ratalaika Games et SergioPoverony vont sortir cette semaine, le 21 octobre, RUNOUT sur Nintendo Switch via l’eShop pour 4,99€.

RUNOUT est un jeu de course plateforme dynamique avec des énigmes logiques, situé dans un cadre futuriste. Les joueurs courent en permanence, mais lorsqu’ils percutent n’importe quel obstacle, ils repartent dans la direction opposée. Les mécaniques impliquent de récupérer des aptitudes pour sauter, tirer, accélérer et ralentir le temps afin de réussir à terminer le niveau. En conséquence d’une attaque de hackers sur les serveurs de la corporation « MFS » qui produit des exosquelettes, la plupart des transporteurs d’exosquelettes ont été tués. Alors que l’histoire haletante progresse, découvrez quel coupable se dissimule derrière cette machination sinistre et sauvez le monde.