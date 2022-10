Square-Enix vient tout juste de mettre à jour la liste de ses marques déposées – avec quelques nouveaux dépôts japonais qui semblent être un premier aperçu de nouveaux projets qui en chantiers.

Les marques de Square Enix sont généralement assez fiables. Au début de l’année, nous avons vu Square-Enix déposer la marque « Final Bar Line », qui s’est avérée être le titre du dernier jeu Theatrhythm. De même pour Tactics Ogre Reborn qui provenait également d’une demande de marque déposée.

SaGa a connu un certain essor et certains projets actuellement non annoncés sont prévus pour une sortie imminente, notamment Romancing SaGa : Minstrel Song Remastered en décembre.

Les marques déposées concernent deux noms : « SaGa Emerald Beyond » et « Emberstoria ». Les deux marques ont été déposées le 13 octobre au Japon, avant d’apparaître sur le portail officiel des marques japonaises en début de semaine. La plus intéressante pour les fans de RPG est bien sûr SaGa Emerald Beyond, qui pourrait être le sous-titre d’un nouvel opus ou d’un nouveau projet de la série SaGa. Nous savons que plusieurs projets de la série SaGa sont en cours de développement, et l’année dernière, dans une interview accordée à RPG Site, le patron de la série SaGa, Akitoshi Kawazu, s’est engagé à étudier d’autres remasters et jeux SaGa.

En attendant, la marque déposée pour Emberstoria n’a pas de lien spécifique ou évident avec une franchise existante. Ça fait suite à une marque déposée précédemment pour « Emberstoria Overwrite » et à l’enregistrement de quelques noms de domaine autour du titre Emberstoria.