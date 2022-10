Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Cardfight!! Vanguard Dear Days – 6.0GB

Ace Angler: Fishing Spirits – 5.7GB

Totally Accurate Battle Simulator – 4.1GB

Horse Tales: Emerald Valley Ranch – 3.9GB

Cobra Kai 2: Dojos Rising – 3.7GB

Charon’s Staircase – 2.7GB

Alterity Experience – 2.6GB

Delivery Driver – The Simulation – 2.6GB

Synaxarion: Acts Part 1 – 2.3GB

Dariusburst CS Core + Taito/SEGA Pack – 1.7GB

Ghost Song – 1.7GB

Dire Vengeance – 1.4GB

VEREDA – Escape Room Adventure – 1.3GB

Needy Streamer Overload – 1.2GB

Buddy Simulator 1984 – 1.1GB

Amazing Chicken Adventures – 1.1GB

Master Spy – 835MB

Rule No.1 – 468MB

Robotry! – 422MB

Pilgrims – 409MB

Missile Command: Recharged – 408MB

Extinction Eclipse – 348MB

Run Box Run – 346MB

Hidden Paws Mystery – 332MB

Escape String – 324MB

The Awakening of Mummies – 275MB

Pirated Code: Admin Edition – 261MB

Sophstar – 251MB

Hot Springs Story 2 – 205MB

Isekai Harem Saver – 174MB

Ducky Quacky – 136MB

Solitaire: Classic Card Game – 114MB

Cubic Parking – 111MB

Bones of Halloween – 83MB

Midnight Remastered – 79MB

Turret Lab – 48MB

Super Mabus Mania – 44MB