The Pokémon Company International a publié une petite vidéo sur les Pokémon de type fantôme à Paldea, dans laquelle un dresseur se promène dans Paldea et se fait attaquer par un Ectoplasma. De plus, ils ont programmé une vidéo intitulée ??? qui sera diffusée à 15H demain (14:00 BST / 09:00 EDT / 06:00 PDT).

