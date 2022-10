Après un retour (plutôt remarqué) en début d’année, Kao the Kangaroo continue de se mettre à jour ! Un DLC gratuit est désormais disponible et vous permet de récupérer le costume de Yooka (le caméléon de la série Yooka-Laylee).

Un autre DLC (payant celui-ci) intitulé Oh! Well DLC ,est également disponible depuis le 13 Octobre et propose 5 nouveaux niveaux, ainsi que 5 costumes dans la thématique de Halloween.

Une chose est sûre, Tate Multimedia assure un suivi plutôt sympa pour son titre. Si vous voulez en savoir plus sur la version Nintendo Switch du jeu, notre bondissant Hadra en a fait la critique juste là.