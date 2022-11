Initialement prévu (en physique également), pour le 1er avril 2022, le jeu sortira finalement ce mois-ci.

Le jeu sortira le 28 novembre prochain, pour le moment ce n’est que la date eShop du jeu, à confirmer pour la version physique.

Aliisha est un superbe jeu d’aventure fantastique qui raconte l’histoire des jumelles Lisha et Aisha. Découvrant par hasard un ancien temple, elles doivent œuvrer ensemble pour surmonter les nombreux obstacles qu’il renferme et percer le mystère de leur destin.

Explorez un sublime monde 3D où vous devrez combiner les compétences uniques des jumelles pour progresser seul ou avec un ami. Aliisha est un voyage émouvant dans l’inconnu, dont le gameplay unique et surprenant a été conçu spécifiquement pour les fonctionnalités matérielles exclusives de la Nintendo Switch.

Lisha, la jumelle rationnelle et raisonnable, fait voler son robot IA « AMBU » à travers le temple pour scanner des objets et chercher des indices dans les endroits qu’Aisha ne peut atteindre.

Aisha est quant à elle la sœur aventureuse et courageuse. Immunisée contre la douleur, elle explore le temple à pied pour affronter des obstacles de plus en plus périlleux et interagir physiquement avec son environnement.

En mode solo, découvrez les deux styles de jeu en passant d’une jumelle à l’autre, ou plongez dans l’aventure avec un ami et attaquez-vous au temple ensemble !