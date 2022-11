Autonauts est sorti sur Nintendo Switch cet été, uniquement en téléchargement sur l’eShop, mais une version physique est désormais annoncé pour dans quelques jours. Le test est détails disponible juste ici.

Les précommandes via Amazon (lien partenaire) sont disponible juste ici. Le jeu en boite semble sortir le 11 novembre. Même date pour nos américains, le lien de précommande est ici pour eux.

Sortez de votre vaisseau et initiez la colonisation de nombreux mondes en récoltant des ressources naturelles. Créez des outils rudimentaires à partir de modèles, puis commencez à construire des robots travailleurs pour vous aider dans vos tâches. Travaillez et façonnez leur intelligence artificielle à l’aide d’un langage de programmation graphique, puis ordonnez-leur d’initier la construction de vos colonies. Difficile de ne pas s’émerveiller devant la naissance de vos propres civilisations de robots travailleurs, bien heureux d’être sous vos ordres !

Continuez de vous développer et créez des colons, des individus qui ne peuvent survivre sans votre aide. Pêche, cuisine, architecture et confection de vêtements ; initiez vos robots travailleurs à un grand nombre de tâches et aidez les colons dans leur chemin vers la transcendance.

Programmation ludique

À l’aide d’un langage de programmation graphique, apprenez à vos robots travailleurs des séquences d’actions par la répétition de ces mêmes actions. Facile d’apprentissage, mais exigeant, Autonauts propose une multitude de possibilités.

Automatisation automatique

Formez une armée de robots et automatisez le fonctionnement de vos colonies. Familiarisez-les à leurs tâches qui ne cesseront de se diversifier lorsque vous perfectionnerez leur cerveau au fil des mises à jour et autres ajouts.

Des projets divers et variés

Recherche de ressources, construction, pêche, confection de vêtements, élevage, culture : le vaste univers d’Autonauts regorge d’infinies possibilités. Il ne reste plus qu’à le développer et l’automatiser.

Charmante créativité

L’univers d’Autonauts prend vie à travers un style low-poly agréable et tangible. Une beauté relaxante se dégage de la palette de couleurs cohérente et lumineuse de ce jeu à l’esthétique nuancée.

Autonauts combine ce qui se fait de mieux dans les jeux de simulation, d’agriculture, de construction, de programmation et de gestion pour créer une expérience de jeu qui ne ressemble à aucune autre. Les mondes autonomes de vos rêves n’attendent que vous ! L’avenir commence aujourd’hui !