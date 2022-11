Nintendo a été interrogé à plusieurs reprises sur l’éventualité d’une augmentation du prix de la Switch (ici, ici et ici par exemple).

Sony l’a déjà fait (enfin profite de l’excuse inflation pour faire plaisir aux actionnaires), Microsoft y pense aussi. Avec en plus la pénurie de semi-conducteurs et d’autres problèmes, la production est très délicate depuis le confinement en 2020.

Jusqu’à présent, Nintendo a répondu » non » à chaque fois, mais sa réponse est légèrement différente cette fois-ci. Après le rapport de la société sur le deuxième trimestre de l’année fiscale 2023, Nintendo a été une fois de plus demandé s’ils allaient augmenter le prix de la console hybride. Cette fois, le Big N a déclaré qu’il ne prendra pas une telle mesure pour le moment, mais qu’il continuera à surveiller la situation et à examiner attentivement le chemin à suivre.

Source : Takashi Mochizuki