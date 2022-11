Nintendo a annoncé un changement important dans la façon dont elle gère ses activités chez nous en Europe.

Dès l’année prochaine, Nintendo of Europe regroupera Nintendo France, Nintendo Benelux et Nintendo Ibérica sous une même enseigne. En juillet 2023, Nintendo France et Nintendo Benelux fusionneront. Plus d’un an plus tard, en août 2024, Nintendo Ibérica rejoindra ce collectif. À l’avenir, toutes ces branches de Nintendo opéreront sous le nom de Nintendo of Europe SE.

Nintendo affirme que ce changement vise à améliorer l’efficacité de l’entreprise et à accélérer la prise de décision. La forme juridique de NOE sera modifiée pour devenir Nintendo of Europe SE en tant que nouveau siège régional central en Europe.

source