Herzogenaurach, Allemagne, 8 novembre 2022 – Aujourd’hui, PUMA et The Pokémon Company International annoncent le lancement d’une collection originale qui met à l’honneur le monde incroyable de Pokémon. PUMA s’est inspiré des Pokémon favoris des fans, notamment Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et Ectoplasma, pour imaginer une toute nouvelle collection regorgeant d’illustrations emblématiques et de détails amusants.

Les sneakers de la collection mettent l’accent sur des Pokémon très appréciés de la célébrissime franchise internationale de divertissement, à l’instar de la Slipstream Salamèche de PUMA. La Suede, la Rider FV et la TRC Blaze Court sont quant à elles inspirées par Pikachu, Bulbizarre, Carapuce et Ectoplasma. Les fans de Pokémon trouveront de nombreux détails cachés sur la semelle intérieure, l’étiquette de la languette ou le talon des diverses chaussures de la gamme.

Concernant les vêtements assortis, les textures imprimées permettent d’ajouter une dimension tactile à certains articles, comme une veste en sherpa ou un pantalon de survêtement. Des illustrations Pokémon décorent également un ensemble de T-shirts en coton, de sweats décontractés à col rond et de sweats à capuche de la marque. Enfin, la collection inclut des accessoires nés de cette collaboration, sous la forme de sacoches et de bonnets.

En outre, une série limitée de la collaboration PUMA x Pokémon, comprenant notamment des sneakers RS-X Pikachu et une sélection de vêtements, chaussures et accessoires, sera mise en vente sur Foot Locker.

La collection PUMA x Pokémon sera disponible dans des tailles pour toute la famille et dans le monde entier. Vous la trouverez dans les enseignes PUMA, sur les sites PUMA.com ainsi que chez Foot Locker et un petit nombre de revendeurs à partir du 12 novembre. Les prix au détail seront compris entre 30 et 130 EUR.