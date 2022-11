Icônes de la BD belge dont les aventures se sont écoulées à plus de vingt-cinq millions d’exemplaires en 60 ans de carrière au service des éditions Dupuis, les Schtroumpfs prolifèrent depuis déjà quelques années sur le petit écran – principalement outre-Atlantique – comme le grand, ayant généré en l’espace de trois films d’animation plus d’un milliard de dollars. Rien d’étonnant donc à ce que ces petits êtres bleus reconvertis en ogres du marketing, qui n’en sont pas à leur première incursion vidéoludique, reprennent à leur compte des concepts populaires : Schtroumpfs Kart, succédant à Turbo Schtroumpf sorti en 2000, parvient-il cependant à tirer son épingle du jeu dans un secteur ultra-concurrentiel où Nickelodeon et la Pat’Patrouille, entre autres prétendants, ont déjà posé pied à terre ?

Viens au pays des Schtroumpfs, ces petits êtres bleus

Simplissime, éculé, le concept de Schtroumpfs Kart consiste à remporter courses et grands prix à l’aide des items glanés sur la piste, qu’au moyen du bouton “L” nous larguons. En parallèle de la touche “A” affectée à l’accélération, “R” autorise sauts et dérapages… parce qu’un peu de technique et de dextérité jamais ne nuisent. Et puis voilà, c’est à peu près tout. Signalons toutefois qu’il n’eût pas nui d’implémenter une fonction de recul, à l’utilité démontrée en cas de face à face avec un ravin.

Le titre, auquel peuvent s’adonner jusqu’à quatre joueurs simultanément, se décline en trois modes qui ne s’encombrent d’une quelconque ébauche de scénario : grand prix, défi chronométré et course libre. Deux niveaux de difficulté, douze circuits et autant de personnages jouables s’offrent aussi aux participants. Schtroumpfement peu, mais nous y reviendrons !

En dépit d’une prise en main assez intuitive, sur le terrain l’impression de déjà-vu l’emporte, et pour cause : pillant allègrement les mécaniques du maître du genre dont l’efficacité du gameplay n’est plus à démontrer, cet énième ersatz de Mario Kart, au moins s’échine à fournir un effort de design, un moustique disponible en deux coloris, remplaçant notamment les carapaces bleue et rouge. Au revoir champipis, peaux de banane, bonjour feuilles et bogues ! Même les pièces y passent, transmutées en simili-navets – probablement de la salsepareille, le mets préféré des Schtroumpfs – à accumuler afin d’obtenir un boost.

Nombre de défauts entachent néanmoins l’expérience de jeu, à l’instar des compétences spécifiques à chaque personnage – concept hérité de Mario Kart: Double Dash!! – qui se soldent par un déséquilibre flagrant entre concurrents, plus frustrantes qu’amusantes. Ainsi l’inanité des capacités de zone le dispute à des pouvoirs incontestablement plus ravageurs, au premier rang desquels les bombes du Schtroumpf Farceur qui nous feront l’effet d’une carapace bleue, pour peu que nous échouions à nous en débarrasser. Quant à la bulle protectrice censée garantir notre défense, cette dernière parce qu’elle s’estompe beaucoup trop rapidement, génère un profond sentiment d’impuissance, mêlé d’agacement, face aux assauts répétés de nos adversaires, tout comme nos propres noix – ou carapaces vertes, vous suivez un peu – qu’il nous faut constamment esquiver parce que si, si, fatalement elles nous reviendront, dans l’impossibilité de les projeter autrement qu’en avant.

Viens au pays des Schtroumpfs, on copie les autres jeux

Quitte à s’inspirer des plus grands, le bon sens eût voulu des développeurs d’Eden Games qu’ils fassent, sans impasse, au moins aussi bien. A l’impact avec l’adversaire, pourtant, nul poids, ni vitesse, justement n’ont d’impact. Nous sommes irrémédiablement coupés dans notre élan, quand bien même lancés à vive allure, nous le percuterions en renfort d’un coup qui, judicieusement placé, l’aurait préalablement ralenti. Dans ces conditions, ainsi qu’en l’absence d’aspiration entre véhicules rigoureusement uniformes techniquement, les pouvoirs respectifs de ces chauffards – traînards ? – de Schtroumpfs revêtent une importance d’autant plus cruciale… sauf qu’ils s’avèrent à l’usage, rappelons-le, foncièrement inégaux.

Schtroumpfs Kart s’illustre en revanche par l’indéniable qualité de ses douze circuits qui, dans des environnements soignés à la difficulté et au tracé variables, ne manquent ni de passages secrets, ni de bonnes idées, depuis la forêt jusqu’au dédale de la maison de Gargamel, en passant par une tourbière de champignons. Un minimum, serions-nous tentés d’affirmer – d’ailleurs, nous l’affirmons -, pour un jeu se réclamant d’une cinquantaine d’euros sur l’eShop (49,99€), soit 4€ le circuit. À titre de comparaison, les circuits à 1,25€ l’unité de Mario Kart 8 Deluxe, donnent à réfléchir quant au contenu rachitique du rejeton d’Eden Games.

Mais poursuivons avec nos comptes d’apothicaire : 3 grands prix multipliés par quatre courses d’environ trois minutes chacune, nous obtenons trente-six minutes de jeu. Faible, la durée de vie ? Allons bon ! Douce illusion que le mode miroir, qui ne la gonfle qu’artificiellement. Et ce ne sont pas les quelques stickers à l’effigie des nabots bleus faisant office d’uniques récompenses, qui nous retiendront, pas plus que le mode multijoueur, premier à souffrir sur le long terme, de ce maigre bagage.

Il y a bien le mode fantôme, appelé ici « défi chronométré », requérant d’abord de battre les meilleurs temps des bots, puis des joueurs en ligne. Qui pour se targuer, toutefois, de caracoler en tête du classement mondial sur Schtroumpfs Kart ? Malgré la difficulté, parfois étonnamment corsée selon les tracés, nous doutons que ce mode passionne les foules. Foules qui, de toute façon, ne devraient pas se bousculer sur la ligne de départ, tant la cible du jeu édité par Microids, paraît mal définie : les enfants ? S’ajoutant à la complexité de circuits où les chutes sont légion, la conduite automatique très clairement défectueuse, rigide et aléatoire ne saurait leur garantir une place dans le peloton de tête, sauf intervention d’un adulte… qui peinera lui-même à s’enticher du titre, faute d’un gameplay abouti.

Il n’y aura donc que les invétérés de la licence, collectionneurs patentés de gnomes bleutés, pour s’accommoder des défaillances de Schtroumpfs Karts et saluer, à raison, ses graphismes décents en docké comme en portable. L’univers de Peyo se parcourt sans déplaisir, à condition de faire abstraction, d’une part, des errances sporadiques d’une caméra automatique sur laquelle, de fait, nous n’avons aucune prise, d’autre part de la musique horripilante, dont les notes stridentes qui paraissent d’un menu au suivant, se faire écho, nous hanteront encore longtemps. Pas sûr qu’il en aille de même du jeu, finalement aussi oubliable que l’instrumentale, un brin plus supportable, nous accompagnant sur piste.

Conclusion 4.4 /10 Mi-figue, mi-raisin : c'est sur cette impression que s'achève notre bout de chemin sur les circuits au demeurant bien pensés de Schtroumpfs Kart, dont le contenu famélique nous laisse sur notre faim. Voyez plutôt : 12 personnages, aussi peu de tracés pour une cinquantaine d'euros ! Non, vraiment, cette pâle copie de Mario Kart - encore une - ne mérite ni vos deniers, ni même d'y investir la micro-heure suffisant pourtant à boucler le mode principal… Très loin, donc, du minimum syndical. LES PLUS Des jolis décors

Des jolis décors L’univers, plutôt agréable

L’univers, plutôt agréable Le tracé des courses, varié

Le tracé des courses, varié Des raccourcis, des « passages secrets »

Des raccourcis, des « passages secrets » Les Schtroumpfs

Les Schtroumpfs Un gameplay forcément efficace : du Mario Kart dans le texte LES MOINS Un contenu vraiment très faible

Un contenu vraiment très faible Une bande-son des plus mauvaises

Une bande-son des plus mauvaises Un piètre clone de Mario Kart

Un piètre clone de Mario Kart La conduite automatique qui nous fait perdre les courses

La conduite automatique qui nous fait perdre les courses Des capacités spéciales déséquilibrées

Des capacités spéciales déséquilibrées Manque de fun

Manque de fun Le prix !!!

Le prix !!! Certains objets peu pratiques

Certains objets peu pratiques Aucune différence entre les voitures

Aucune différence entre les voitures Notre véhicule instantanément coupé dans son élan au contact d'un concurrent

Notre véhicule instantanément coupé dans son élan au contact d'un concurrent Pas vraiment de récompenses

Pas vraiment de récompenses Le sentiment de frustration que procurent certains moments à encaisser chocs et coups sans pouvoir réagir Détail de la note Gameplay 0

Contenu 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Maniabilité 0