Une très rtès bonne nouvelle sorties sur Nintendo Switch du mois de septembre, le tactical-RPG The DioField Chronicle (notre test ici) paye sont prix fort et l’actualité halucinante de la Nintendo Switch et semble n’avoir pas encore trouvé son public.

Bonne nouvelle cependant, une grosse mise à jour de contenu entièrement gratuite, à venir pour mars 2023, proposera du lourd:

Un nouveau scénario mettant en avant le personnage de Waltaquin. Avec un nouveau boss le Behemoth.

L’arme « Grimoire » permettant d’invoquer des unités en combat. Arme qui ira donc avec la compétence « Nécromancie » pour invoquer un Chevalier Squelette et transformer vos alliés en Skull Dragon pour leur octroyer de nouvelles possibilités.

La fonction « Extra Mode » en New Game+ pour voir apparaître de puissants ennemis dès le Chapitre 1.

Un mode « Très Difficile ».