Non, la police ne lui reproche pas, du moins officiellement, ses derniers jeux lamentables.

Des informaitons en provenance du Japon indiquent que Yuji Naka a été arrêté par le bureau du procureur du district de Tokyo. Une affaire de délit d’initié a été évoquée cette semaine et il semble que Naka soit désormais impliqué. Il a déjà été rapporté plus tôt dans la journée que Taisuke Sazaki, employé de Square Enix, et leur connaissance Fumiaki Suzuki ont été arrêtés pour avoir acquis de manière déloyale des actions de la société Aiming. Square-Enix travaille avec Aiming sur des jeux mobiles, notamment Dragon Quest Tact et Gestalt Odin. Sazaki et Suzuki ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir acheté pour environ 47 millions de yens d’actions d’Aiming avant qu’il ne soit officiellement révélé qu’ils travailleraient avec Square Enix sur Dragon Quest Tact.

Pour en revenir à Naka, on prétend maintenant qu’il a acheté environ 10 000 actions d’Aiming en janvier 2020 après avoir appris que Dragon Quest Tact était en préparation. Une fois encore, son arrestation est due à un délit d’initié en vertu de la loi sur les instruments financiers et les échanges.

Naka est souvent considéré comme l’un des créateurs de Sonic the Hedgehog. Il a travaillé sur les premiers jeux de la série et a fini par prendre la tête de Sonic Team. Naka a quitté SEGA en 2006 avant de former son propre studio, Prope, puis de rejoindre Square Enix en 2018. Chez Square Enix, Naka a réalisé le jeu Balan Wonderworld, qui a été mal reçu. Il est apparemment parti l’année dernière et a lancé un procès contre l’entreprise il y a plusieurs mois.

