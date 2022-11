Vous souvenez-vous de la célèbre licence Bust-a-Move, aussi connue sous le nom de Puzzle Bubble ? À l’époque, cette dernière était une véritable référence dans les salles d’arcade, et cela dès le milieu des années 90. Le principe y était alors fort simple (mais si difficile à maîtriser !), et il était le plus souvent possible de se défier les uns les autres dans des duels enflammés. Depuis, ce mode de jeu se retrouve sans mal sur nos mobiles, mais certains Bust-a-Move like parviennent à trouver le chemin jusqu’aux consoles : l’aspect nomade de la Switch est dès lors un atout pour ce genre de petits jeux, dont les parties sont le plus souvent courtes, parfaites entre deux stations de métros par exemple.

Mais pourquoi donc nous parler de Bust-a-Move me direz vous ? Tout simplement parce qu’une bonne idée est toujours reprise par d’autres petits malins qui tentent d’obtenir eux aussi une petite part du gâteau. Le soft d’aujourd’hui reprend en effet les grandes lignes de la célèbre licence, sans grande fioriture, tout de même. Est-ce suffisant ? Voyons cela…

Développé par Cool Small Games et édité par Baltoro Minis, Bubble Cats Rescue repose donc sensiblement sur des bases traditionnelles et rapidement identifiables par la communauté de joueurs. Le soft y ajoute simplement sa petite « touch » graphique très simple afin de pouvoir personnaliser un minimum l’expérience.

Le joueur est invité à prendre le contrôle d’un petit chat blanc au centre de l’écran afin qu’il lance convenablement toutes sortes de bulles colorées. En réunissant un minimum de 3 bulles, ces dernières explosent sous l’impulsion. Si elles comportent en leur sein le dessin d’un petit chaton, ce dernier est alors libéré. L’objectif de chaque niveau consiste à libérer l’ensemble des chatons emprisonnés dans les bulles. Les plus frileux dans le domaine seront heureux d’apprendre qu’une aide à la bonne visée est disponible…

De nombreuses bulles bonus sont disponibles, de la boule de feu qui brûlent toutes les bulles aux alentours, jusqu’au flash qui permet de tirer deux bulles d’une puissance notable, en passant par la foudre qui dégomme toutes les autres bulles de la ligne (avec pour effet immédiat la dégringolade de toutes les bulles qui ne sont plus accrochées !). Ces bonus peuvent être placés directement sur le plateau de jeu, il convient alors de tirer dessus pour les activer, ou bien faire l’objet d’une cumulation de couleurs obtenue par vos soins. Ainsi, multipliez les destructions de bulles bleues pour obtenir la capacité foudre… libre à vous de tirer cette bulle fracassante au moment le plus opportun ! Une certaine stratégie est ainsi à mettre en œuvre afin de briser les bulles de la couleur correspondante au bonus le plus profitable…

Aucune limite de temps, ni de tentative. Le joueur peut réfléchir au lancer de chacune de ses bulles, mais aussi recommencer le niveau plusieurs fois. La victoire est soulignée par le gain d’une à trois étoiles, et par quelques pièces qui pourront être utilisées pour acheter des boosters. Ainsi, moyennant un peu d’argent, il est possible de rallonger la ligne de visée, ou encore d’utiliser une bulle susceptible de s’associer avec n’importe quelle autre.

Quelques difficultés viennent corser la partie et amènent un brin de challenge. Certaines bulles sont en effet particulièrement rigides et ne peuvent se briser au contact des autres : il va falloir les faire tomber par la gravité ! D’autres bulles sont gelées et requièrent d’être associées en amont à une autre bulle afin d’en dévoiler leurs couleurs…

Contrainte récurrente au sein des tableaux : le nombre de tirs disponibles. En effet, juste à côté du chat blanc se loge la bulle suivante (avec laquelle il est possible de switcher) mais aussi le nombre de coups restants. Chaque bulle doit être envoyée avec minutie afin de libérer tous les chatons… sous peine d’atteindre le nombre de tirs restants à 0 et entraîner la fin de la partie. Le joueur peut alors recommencer le niveau ou acheter des coups supplémentaires. Parfois, il est plus raisonnable de refaire totalement un tableau plutôt que de récupérer quelques tirs bonus… qui ne donneront pas toujours la victoire !

Au cours de nos parties, nous n’avons rencontré aucun bug ni difficulté majeure. Certains niveaux se sont avérés plus coriaces que d’autres… or l’usage de booster ne peut se faire qu’avec parcimonie tant les pièces sont longues à obtenir. Pourtant, le confort de jeu et l’envie de progression invitent le joueur à reprendre le challenge en cours… les stations de métro risquent de défiler un peu trop rapidement soudainement !

Bubble Cats Rescue est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 4 euros environ.

Le saviez vous ?

Le studio de développement Cool Small Games est désormais à la tête d’un grand nombre de petits jeux qu’il est possible de trouver sur Nintendo Switch. Vous pouvez notamment y retrouver le Pet Shop Snack, dont le test est disponible sur notre site.

Conclusion 6 /10 Contre toute attente, nous avons été agréablement surpris par ce petit jeu. La bonne progression de la difficulté au fil des niveaux, son contenu correct avec une centaine de tableaux disponibles, et une bonne prise en main générale, avec des bonus et des boosters, sont autant d'atouts pour ne pas dénigrer ce petit jeu. Certes, Bubble Cat Rescue ne révolutionne en aucun cas le genre puisqu'il se contente de suivre les codes traditionnels... mais il peut se vanter de les suivre sans fausse note, le tout dans un univers simple mais mignon et coloré. LES PLUS Prise en main agréable, avec un mode tactile. Une bonne progression de la difficulté. Des bonus et des boosters pour donner un peu plus de pep's à l'aventure. Une centaine de niveaux disponibles. Tarif correct. LES MOINS Aucune originalité ! Absence d'un mode deux joueurs comme il est coutume d'en trouver dans ce type de jeu.

Une centaine de niveaux disponibles. Tarif correct. LES MOINS Aucune originalité !

