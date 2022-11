On commence cet article du jour avec Super Kiwi 64 qui sortira le 2 décembre sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 2,99 €.

Super Kiwi 64 est une plate-forme 3D et un Collect-a-Thon, dans un look de console low poly de la fin des années 90.

Mugen Souls, qui est sorti pour la première fois il y a dix ans, sortira d’ici peu sur Nintendo Switch. Mugen Souls sera vendu à la fois physiquement et numériquement (via l’eShop) sur la console hybride de Nintendo. Les précommandes pour la version standard et l’édition limitée ouvrent le 24 novembre à 7 h PT / 10 h ET sur Play-Asia. L’édition limitée, qui ne sera tirée qu’à 3 000 exemplaires, contient le jeu, le manuel, le CD de la bande-son, le livre d’art, le set d’autocollants et le certificat numéroté dans une boîte collector.

Mipumi, le studio connu pour ses contributions sur Hitman et Control en plus de titres originaux comme The Lion’s Song, dévoile aujourd’hui Howl. Le lancement du projet est prévu sur Nintendo Switch en 2023.

« Howl est un jeu inspiré des contes populaires d’Europe centrale, avec une esthétique picturale unique qui va de pair, a déclaré Gregor Eigner, PDG de Mipumi, à propos de l’annonce d’aujourd’hui. « Le concept original est né lors du Mipumi Day, notre session mensuelle de prototypage. Après The Lion’s Song et The Flower Collectors, nous voulions essayer de créer un jeu très axé sur les mécanismes cette fois-ci. Pour que le jeu soit vraiment unique, nous avons développé la technologie de l’encre vivante, que nous avons passé des mois à rechercher et à perfectionner. Cela a représenté un défi technique, mais nous sommes vraiment fiers de le montrer. Howl s’annonce comme quelque chose de très spécial ».

Entamez une aventure adorable, rencontrez de nouveaux amis et découvrez tout ce que l’île peut vous offrir. Grimpez, nagez, planez et glissez pour charmer les nombreux personnages différents que vous rencontrerez au cours de votre parcours ! Lil Gator Game sortira le 14 décembre sur Nintendo Switch via sa boutique en ligne (eShop) pour 19,50 €.

L’île est votre terrain de jeu Un copain vous attend au sommet de chaque colline dans ce monde ouvert proposant une aventure centrée sur le mouvement, et tous ont besoin de votre aide ! Frappez des méchants de carton, explorez des collines et des forêts paisibles, et escaladez des rochers abrupts que seuls des enfants oseraient braver !

Exploration enjouée Explorez une île créée avec amour et absolument remplie de lieux à découvrir, d’amis à rencontrer et de bonheurs à vivre. Chaque zone de l’île propose des quêtes et des personnages à rencontrer uniques. Planez entre les pics des montagnes et visitez les enfants de la troupe de théâtre, agitez votre épée-bâton dans la forêt avec les écoliers, ou allez voir les enfants « cool » dans les Terres craquantes. Avec tant d’endroits à découvrir, impossible de savoir qui vous rencontrerez !

Rencontrez des amis Le monde est si grand, quand vous n’êtes qu’un petit alligator… Heureusement qu’il est aussi rempli d’amis ! Rencontrez de nouveaux amis et invitez-les à jouer sur le terrain de jeu de l’île. Chaque nouvel ami enrichira votre aventure, mais ce n’est pas toujours facile de se faire de nouveaux amis. Vous pourriez devoir terminer une quête ou deux !

Personnalisation artisanale Récoltez des matériaux d’artisanat partout sur l’île ! Utilisez-les pour fabriquer toutes sortes d’objets et donner vie au terrain de jeu ! Fabriquez de nouvelles capacités, par exemple pour utiliser votre ourson de chiffon afin de que le petit alligator s’effondre du sommet d’une montagne jusqu’au fond des vallées ! Faites ricocher des cailloux pour atteindre des méchants en carton lointains !

Frappez des méchants Un jeu d’aventure qui ne met pas la pression ! Le jeu Lil Gator est centré sur l’aventure et le plaisir, alors ne laissez pas une barre de PV vous empêcher d’atteindre votre objectif !

Paper Cut Mansion sortira aussi le mois prochian sur l’eShop, le 5 décembre pour $19.99 / €19.99 / £16.99. Dans ce jeu roguelite, explorez la maquette en papier d’un mystérieux manoir étage par étage. Résolvez des énigmes, combattez des ennemis et terminez des quêtes pour débloquer de nouvelles capacités qui vous aideront à percer le mystère de Paper Cut Mansion.

Paper Cut Mansion est un jeu d’horreur roguelite qui se déroule dans une maquette en papier. Incarnez Toby, un inspecteur de police qui se retrouve dans un vieux manoir mystérieux. Explorez ce lieu étrange étage par étage et tentez d’en découvrir les secrets. À chaque tour, vous trouverez de nouvelles pistes à ajouter à votre tableau d’indices. Rencontrez une multitude de personnages énigmatiques : certains vous aideront, d’autres tenteront de vous barrer la route…

Tour après tour, Paper Cut Mansion vous propose de définir votre style de jeu, de débloquer de nouvelles capacités et de trouver des équipements qui vous aideront à surmonter les défis qui vous attendent. Chaque nouvel objet élargit le champ des possibilités : préférez-vous foncer dans la mêlée ou tirer de loin ? Faites-vous aider par un drone de combat ou créez un dispositif qui posera des pièges et des tourelles. Terminez des quêtes pour obtenir des bonus temporaires qui ne seront pas forcément les mêmes d’un tour à l’autre ! Tout est possible et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière d’explorer les pièces du manoir.

Le manoir possède une particularité : chaque étage contient des portails qui vous transportent vers des dimensions parallèles à l’esthétique et à l’expérience de jeu différentes. Vous commencez toujours dans la dimension Néocortex qui se présente comme une escape room vous réservant d’innombrables défis, énigmes et surprises. De là, vous recevrez des quêtes qui vous mèneront vers les dimensions Cerveau reptilien et Système limbique. Dans le Cerveau reptilien, le manoir se couvre de flammes et déborde de monstres. Quant au Système limbique, il fait régner une atmosphère glaciale sur le manoir. Vous devrez donc faire preuve de rapidité et rester à proximité des sources de chaleur, car le froid vous rongera tandis que vous partez à la recherche de torches ou d’objets cachés.

Avec les ennemis, les indices, les quêtes, les secrets, les butins et les énigmes éparpillés dans le manoir, chaque tour vous réservera de nouvelles surprises. Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer : il y aura toujours des améliorations pour votre équipement, des énigmes à résoudre ou des quêtes à terminer. Entre les niveaux, un interlude musical vous en apprendra davantage sur cette histoire sordide. En fonction de vos choix, l’issue de la partie sera déterminée parmi les 27 fins possibles. Couplées à une apparence esthétique incroyable, toutes ces raisons font de Paper Cut Mansion un jeu roguelite à ne pas manquer.

The Crackpet Showsortira le 15 décembre pour 16,99 €.

Êtes-vous prêt à devenir célèbre ? Alors prenez une arme et rejoignez le show télévisé le plus violent de l’histoire des shows télévisés violents ! Ses participants devront tirer sur des centaines d’ennemis, les écraser et les déchiqueter sur le chemin de la victoire ! Ne vous laissez pas décourager par CES S*AUDS DE CHEFS GÉANTS qui sont plus que capables de vous mettre les tripes à l’air. Il vous suffit de vous emparer des meilleurs bonus et des meilleures armes sur le chemin. Faites en sorte que votre arme crache de la lave en fusion sur le sol, transformez-vous en un fou furieux et laissez vos balles rebondir entre les ennemis ! Tous ces éléments cumulés vous donneront toutes les chances de transformer votre guerrier à poils en une machine de mort enragée. Quoi qu’il en soit, vous mourrez. Ainsi va la vie, même pour ceux qui manient un canon à rails. Mais qui se soucie de la mort quand il est adulé par son public ? Contrairement à la vie réelle, ici, vous pouvez faire bon usage des J’aime que vous recevez. Avec la popularité, vous pouvez améliorer chaque objet et chaque bonus pour infliger encore plus de dégâts lorsque vous repartirez. Oh, n’ayez pas peur de vous ennuyer : chaque épisode du show est aléatoire, vous n’aurez donc jamais deux fois le même parcours. Et quand vous en aurez fini avec ce que vous avez à faire dans le show, invitez vos amis et faites la fête en mode à plusieurs jusqu’à quatre joueurs ! Jouez en faisant preuve d’ingéniosité et créez une synergie avec l’équipe ou pétez-leur les dents dès qu’ils essaieront de vous voler vos bonus de puissance : toutes les combines sont valables et toutes les stratégies fonctionnent tant que vous vous amusez.

Prêt(e) à signer le contrat ?

The Outbound Ghost sortira le 1er décembre pour 24,99 €.

The Outbound Ghost est un RPG d’aventure dans lequel vous aidez des fantômes à accéder à l’au-delà. La ville d’Outbound est une ville fantôme au sens littéral du terme : elle est peuplée de spectres tourmentés, condamnés à une éternité d’errance pour n’avoir pas résolu tous leurs problèmes terrestres. Affrontez le passé, obtenez de nouvelles compétences, résolvez des puzzles et élucidez les mystères d’Outbound pour aider les habitants à trouver le repos et les libérer de leurs limbes fantomatiques.

Gizoku Tantei Nosuri, spin-off du Visual Novel Utawarerumono, est annoncé sur Nintendo Switch. Gizoku Tantei Nosuri sera lancé au Japon le 22 décembre 2022. Il ne sera vendu que sous forme numérique.

La sortie de Tin Hearts a été retardée, le jeu devant sortir en 2023. L’aventure de puzzle immersive a été annoncée en mars 2021. Dans le cadre de cette annonce, le titre était initialement prévu pour une sortie en hiver.

Derrière chaque grande invention se cache une histoire incroyable. Par les créateurs de la série Fable, Tin Hearts : un jeu d’aventure et de puzzle immersif intégré dans une histoire puissante d’amour et de compromis. Guidez une troupe de petits soldats de plomb facétieux au sein d’un monde rempli de magie, à l’aide de différents appareils fantaisistes et créatifs pour les faire rebondir, tirer et planer jusqu’à leur objectif. Traversez plus de 40 niveaux d’énigmes impliquant manipulation du temps et orientation de soldats et créez de nouvelles voies à suivre pour vos jouets. Résolvez ces puzzles de plus en plus brillants pour dévoiler l’histoire émouvante et inspirante d’Albert J. Butterworth, un inventeur de génie de l’époque victorienne.

Intrepid Izzy soritra sur Nintendo Switch le 2 décembre pour 10,99 € sur l’eShop.

Intrepid Izzy est un jeu 2D qui brouille les genres avec un style artistique HD unique. Mélangeant allègrement les genres plateforme et beat’em up avec des éléments d’aventure, le jeu propose un style artistique percutant inspiré des graphismes des jeux rétro, avec des sprites léchés et détaillés et des animations au summum de la fluidité. Vous explorerez d’immenses niveaux, chacun avec son thème et ses mécaniques propres. Obtenez différents costumes pour Izzy et tirez parti des pouvoirs spéciaux qu’ils octroient !

Koei Tecmo a annoncé que Winning Post 10 sera lancé le 30 mars 2023 sur la Nintendo Switch au Japon. Un nouvel épisode dans la série de simulation de courses de chevaux pour célébrer son 30e anniversaire (le site officiel est disponible ici).

Lone Ruin sortira lui le 12 janvier sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Explorez d’anciennes ruines magiques en quête d’un pouvoir millénaire, dans ce jeu de tir twin-stick roguelike qui profite d’une grande rejouabilité. Optimisez vos sorts et créez de redoutables combinaisons pour venir à bout de créatures monstrueuses et percer les secrets de Lone Ruin.

Lone Ruin est un jeu de tir twin-stick roguelike basé sur les sorts et mettant l’accent sur la rejouabilité. Incarnez un explorateur en quête d’un mystérieux pouvoir millénaire et aventurez-vous dans les ruines d’une ancienne cité. Celles-ci sont situées au-dessus d’une source de magie qui était utilisée par les sorciers d’antan pour gagner en puissance et se transformer. Enfoncez-vous dans les profondeurs des ruines, éliminez les créatures infâmes qui vous barrent la route et utilisez vos aptitudes magiques pour atteindre le centre de Lone Ruin.

Une ancienne cité enveloppée de magie. Ce qui était autrefois une civilisation prolifique, vivant en harmonie avec la magie l’enveloppant, a depuis longtemps été dénaturée et poussée à la folie par les énergies mêmes qui lui ont servi de fondation. Qu’est-ce qui a pu causer une telle corruption? Ayant eu vent des légendes, vous, un explorateur avec un vrai talent pour la magie, arrivez à ces ruines hostiles un millénaire plus tard. Votre objectif? Trouver cet ancien pouvoir et enfin libérer la cité de la corruption l’ayant consumée. Vous trouverez probablement la réponse au centre de Lone Ruin… À condition de l’atteindre.

Affrontez une tonne d’ennemis et de boss dans diverses zones infernales colorées, et prenez part à des combats frénétiques. Ne laissez pas les affreuses créatures prendre le dessus! Toutes sortes de dangers vous guettent, alors choisissez des sorts qui correspondent à votre style de jeu et vous donnent les meilleures chances de survie. Optimisez vos capacités de destruction magiques grâce aux multiples améliorations et options de personnalisation se débloquant au fur et à mesure que vous vous enfoncez plus profondément dans les ruines. Prêt à relever un autre défi? Lancez-vous dans le mode Survie pour affronter des vagues d’ennemis en un temps donné. Combien de temps parviendrez-vous à survivre contre des ennemis et des dangers toujours plus mortels?