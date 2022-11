Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Kukoos: Lost Pets – 7.7GB

Inscryption – 4.0GB

Lover Pretend – 3.9GB

The Outbound Ghost – 3.5GB

Aery – Path of Corruption – 3.3GB

Grisaia Phantom Trigger 07 – 2.3GB

Napoleon Maiden Episode.1 A maiden without the word impossible – 1.7GB

Jitsu Squad – 1.1GB

Goonya Monster – 1.0GB

Soccer Story – 866MB

Drone Race Simulator Pilot Flight School Airplane Games Jet 2023 – 767MB

Megalan 11 – 615MB

Suhoshin – 602MB

Swordship – 565MB

Pixel Cup Soccer – Ultimate Edition – 501MB

The Crackpet Show – 451MB

Elevator Action -Returns- S-Tribute – 395MB

Sakura Succubus 6 – 269MB

Car Parking Madness School Drive Mechanic Car Games Simulator 2023 – 219MB

Japanese Escape Games The Room Without Doors – 218MB

Monster Impossible Truck No Limit Adventure Drive Simulator Sport 3D – 136MB

Popplings – 102MB

Pixel Game Maker Series Pearl Vs Grey – 101MB

Graze Counter GM – 99MB

Astronite – 94MB

Donut Dodo – 58MB